Prețurile alimentelor pot exploda spre finalul anului 2026

Potrivit FAO, deciziile luate acum de fermieri și autorități cu privire la utilizarea îngrășămintelor, importuri, finanțare și tipuri de culturi vor influența dacă prețurile alimentelor vor exploda spre finalul anului 2026 sau începutul lui 2027.

„Trebuie să începeți să vă gândiți serios la cum să măriți capacitatea de absorbție a țărilor și reziliența lor la acest șoc, astfel încât să minimizăm impactul potențial”, a declarat economistul-șef al FAO, Maximo Torero, într-un podcast publicat miercuri.

Un bărbat îngrijorat verifică factura după ce a cumpărat alimente la supermarket. Foto: Shutterstock

Prețurile la alimente au explodat pentru a treia lună la rând

Impactul este deja vizibil, arată datele FAO. Indexul global al prețurilor alimentare a crescut pentru a treia lună consecutivă în aprilie, pe fondul costurilor ridicate ale energiei și al perturbărilor cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu. Criza se va desfășura în etape: mai întâi vor fi afectate energia, apoi îngrășămintele, semințele, recoltele, prețurile la mărfuri și, în final, inflația alimentară resimțită de consumatori.

Asia, Africa și America Latină, cele mai expuse riscului de foamete

Țările mai sărace din Asia, Africa și America Latină, unde populația se confruntă deja cu dificultăți în a-și permite alimentele de bază, sunt cele mai expuse. Aceste regiuni depind în mod tradițional de importurile de îngrășăminte cu azot din Orientul Mijlociu.

Avertismentul FAO vine la o zi după ce Comisia Europeană a prezentat planul său de acțiune pentru îngrășăminte, axat pe măsuri pe termen lung precum reciclarea gunoiului de grajd și a deșeurilor agricole. Totuși, planul nu prevede măsuri imediate, cum ar fi suspendarea tarifelor la importurile de îngrășăminte din Rusia și Belarus sau amânarea taxei europene la carbon.

FAO îndeamnă guvernele să identifice rute comerciale alternative pentru a evita Ormuz, să nu impună restricții la export și să protejeze fluxurile umanitare de alimente de orice măsuri comerciale restrictive.

Războiul din Iran, departe de pacea așteptată. Teheranul deține controlul traficului prin Ormuz

Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul cu un atac militar masiv în următoarele zile dacă Teheranul continuă să refuze concesiile majore cerute de SUA pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, afirmă că Teheranul a dobândit cunoștințe militare din ostilitățile anterioare și a avertizat că „o revenire la război va aduce mult mai multe surprize”.

Convoaiele de camioane cu care Arabia Saudită ocolește Strâmtoarea Ormuz. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta.

„Miracolul logistic” cu care Arabia Saudită vrea să ocolească Strâmtoarea Ormuz

O companie saudită este pe cale să depășească blocajele din lanțurile de aprovizionare cauzate de criza din Strâmtoarea Ormuz, iar analiștii se declară impresionați.

Mii de camioane traversează deșertul Arabiei Saudite pentru a ocoli restricțiile de navigație prin Strâmtoarea Ormuz și pentru a securiza o parte din fluxul de mărfuri.

Conform sursei citate, compania minieră Ma’aden, controlată de statul saudit, a mobilizat în ultimele două săptămâni operatori feroviari și rutieri pentru a transporta îngrășăminte pe cale terestră.

Convoaiele de camioane care traversează deșertul arab o cale de salvare pentru economia globală.