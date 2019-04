Geanina Ilieş s-ar fi ales cu tenul iritat din cauza igienei precare, dar a avut şi probleme cu stomacul, după ce a fost nevoită să mănânce grăunţele găinilor şi alte măncâruri nesănătoase. Şi nutriţionistul Remus Boroiu a avut probleme.

„Am început recuperarea la ambele picioare, merg la un terapeut, am făcut un RMN. Mai exact, la genunchiul stâng, accidentat la duelul cu Florin Pastramă, am ligamentul colateral şi cel încrucişat anterior în proporţie de 50% afectate. Partea bună e că nu trebuie operate, însă a fost la limită, ca să zic aşa. Iar la genunchiul drept m-am accidentat la ultima probă, când s-a rupt bârna cu mine şi am căzut. Am încercat să-mi feresc piciorul stâng şi atunci am căzut pe piciorul drept. Important e că atunci, în timpul probei, eram atât de şocat şi plin de adrenalină de la lovituri, de la durere, încât parcă eram ca într-un vis. Nu mă mai puteam concentra asupra duelului”, a povestit Remus potrivit Click.

Zilele trecute, Remus a fost la terapeut şi a făcut acupunctură. „Fac acupunctură şi exerciţii fizice specifice. O să repet RMN –ul peste câteva luni, dar momentan mă simt bine. Acupunctura duce sânge în zona lezată şi ajută la o mai bună vascularizare, fapt care grăbeşte procesul de refacere”, a mai spus Remus pentru sursa citată.

