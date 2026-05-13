„Secretarul Rubio poartă modelul Nike Tech «Venezuela» la bordul Air Force One!”, a postat pe X directorul pentru comunicare al Casei Albe, Steve Cheung.

Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela on Air Force One! 😂 pic.twitter.com/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

Această imagine, cu Rubio îmbrăcat într-un trening gri și sprijinindu-se de una dintre ușile avionului prezidențial, a devenit rapid virală pe rețelele de socializare, în special datorită activiștilor republicani și funcționarilor de la Casa Albă.

Treningul lui Rubio este identic cu cel purtat de Maduro când a fost capturat la Caracas, pe 3 ianuarie, și transferat în Statele Unite pentru a fi judecat sub acuzații de narcoterorism.

Înainte de arestarea lui Maduro, Rubio a fost unul dintre cei mai critici oficiali americani de rang înalt la adresa fostului dictator venezuelean. Șeful diplomației americane l-a catalogat „nelegitim” pe fostul lider socialist Maduro și a pledat pentru utilizarea forței în vederea capturării acestuia.

Nicolas Maduro, judecat în prezent pentru narcoterorism, a fost un aliat al regimului comunist de la Beijing.

Marco Rubio s-a văzut nevoit să-și modifice numele pentru a ocoli sancțiunile și a-l însoți pe președintele american Donald Trump în vizita de stat în China.

Vizita de stat pe care Trump o începe miercuri la Beijing reprezintă o oportunitate istorică pentru ca SUA și China, primele două economii ale lumii, să-și reformuleze relația comercială și tonul rivalității dintre ele, notează CNN.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE