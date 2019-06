Cu ce probleme s-a ales Andreea Marin după 25 de ani de televiziune. „Uneori asta durează ore în șir”

Într-o postare pe care a făcut-o pe contul ei de socializare, fosta zână a surprizelor a mărturisit că are probleme cu ochii din cauza machiajului pe care a fost nevoită să-l folosească pe durata anilor cât a lucrat în televiziune.

„Meseria mea îmi impune, de mai bine de un sfert de secol, machiajul de televiziune, diferit de cel discret, de zi cu zi. Știu cum sună „25 de ani”, dar da, sunt o „tinerică” de 44 de ani care lucrează în televiziune cam de la vârsta majoratului. :).Produsele pentru machiaj s-au schimbat în timp, au devenit mai bune și cu efect mai blând asupra sănătății noastre, dar cu toate astea, realizez acum că mi-au adus și neplăceri.

Am ajuns să fiu deranjată aproape zilnic de așa-numitele simptome ale ochiului uscat. Am aflat că se numesc astfel de la doamnă doctor Roxana Miu, pe care am căutat-o când am văzut că am început să lăcrimez zilnic și nu pot opri asta nici în cele mai delicate momente: mi se întâmplă fie în timpul unui interviu televizat, într-o ședința cu colegii, fie tocmai când mă pregătesc să plec la un eveniment. Aparent fără motiv, ochii mei plâng și uneori asta durează ore în șir. Am aflat de la doamnă doctor că milioane de oameni au aceeași problemă, din cauze diverse… Sănătate, că-i mai bună decât toate!”, a scris Andreea Marin în mediul online.

Andreea Marin, în vârstă de 44 de ani, este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România. Emisiunea Surprize, surprize, pe care a moderat-o ani de zile la Televiziunea Națională s-a bucurat de un imens succes la public. În plan personal, Andreea Marin formează un cuplu, în prezent, cu Adrian Brâncoveanu, consulul României în Libia. Andreea Marin este mama unei fete, Violeta, din căsnicia pe care a avut-o cu celebrul artist Ștefan Bănică Junior.

