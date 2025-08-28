În timp ce mulți tineri de vârsta lui se bucură de vacanță, Barron Trump a fost ocupat să-și contureze viitorul profesional. People.com scrie că Barron „a lucrat activ la propriile interese financiare și a petrecut timp cu alții implicați în acest domeniu”. Tânărul Trump pare să urmeze pașii tatălui său în lumea afacerilor, concentrându-se pe dezvoltarea unor proiecte tehnologice și stabilirea de parteneriate.

Între studii și afaceri

Barron este student la Stern School of Business din cadrul Universității New York, unde urmează să înceapă anul doi în septembrie. În ciuda programului încărcat de la facultate, el găsește timp să-și dezvolte propriile proiecte antreprenoriale. Interesul lui Barron pentru afaceri a ieșit la iveală în ianuarie, la scurt timp după ce tatăl său a revenit la Casa Albă.

O sursă politică apropiată familiei Trump a declarat atunci că Barron „vrea să calce pe urmele tatălui său” și că „este interesat de afaceri în general, de dezvoltarea proprietăților, de a face bani și de a fi implicat în proiecte de succes”.

În ciuda speculațiilor apărute în mai despre o posibilă relație, sursa citată susține că dating-ul nu pare să fie o prioritate pentru Barron în acest moment. „Nu cred că este un lucru important în viața lui acum”, a declarat sursa, adăugând că tânărul se concentrează mai mult pe studii, familie și carieră.

Experiențe anterioare în afaceri

În 2024, Barron Trump și doi parteneri de afaceri au înființat o companie imobiliară numită Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc. în Wyoming. Aceasta a fost dizolvată în noiembrie, la câteva zile după victoria prezidențială a lui Donald Trump. Unul dintre partenerii de afaceri a explicat ulterior că dizolvarea a fost făcută pentru a evita atenția nedorită a mass-media în timpul tranziției tatălui său înapoi la Casa Albă.

În continuare, Barron „are propriile idei și înțelege ce caută oamenii de vârsta lui”. Se pare că tânărul Trump este „destul de întreprinzător, inteligent și nu ezită să-și pună propria carieră pe picioare”. Deși Barron nu a apărut în public alături de părinții sau frații săi vitregi de la inaugurarea tatălui său din 20 ianuarie, sursa afirmă că „a petrecut mult timp cu familia sa” în această vară.

