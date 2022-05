Într-un interviu pentru Ego, ea a dezvăluit cu ce se ocupă acum. Bianca Tirsin face afaceri în Japonia, acolo unde a ajuns prima dată prin intermediul unui concurs. „Am niște businessuri în Japonia, în Europa nu așa multe și majoritatea în România.

Dacă lucrezi online îți este mult mai ușor, ai nevoie doar de internet și de laptop și rezolvi totul, nu trebuie să te mai deplasezi. Dar cum mie îmi place să călătoresc și pandemia a venit așa prin surprindere și mi-a luat doi ani din viață, eu de-abia aștept să călătoresc și să caut mai multe oportunități în afara țării”, a declarat tânăra, care știe și câteva cuvinte în japoneză. A învățat pentru a-i impresiona pe partenerii ei de afaceri.

„Japonezii sunt punctuali. De exemplu la conferințele online trebuie să intru cu 10-15 minute înainte, dacă întârzii este o problemă, ești luat drept neserios, nepoliticos. Lucrez foarte bine cu ei. Îmi place foarte mult că au respect atât de mare. Dacă știi puțin și japoneză, îi cucerești. Am învățat japoneza. Bine, am învățat să mă prezint, pentru că altfel ești văzută de ei”, a mai spus ea.

Referitor la afacerea ei, Bianca Tirsin a mai precizat că e foarte mulțumită de ea, că a profitat încă de la început de oportunitate. „Sunt distribuitoare pe partea de cosmetice și produse de îngrijire și automat colaborez cu furnizorii de acolo, trebuie să țin o legătură, să am un respect față de ei, să am o relație altfel. Mai merg câteodată acolo, pentru că altfel e interacțiunea față în față.

Suntem foarte bine văzuți ca români în Japonia. Am fost și la un concurs acolo. Acolo a început de fapt businessul. Am cunoscut miniștri, am fost la ministrul educației, a fost experiență minunată. Sunt importate de acolo. Noi practic distribuim ce e mai bun de la ei. Avem și produse din Coreea, dar nu am fost niciodată acolo. Venind din Japonia și știind marketul, știind industria, îmi era mai ușor să încep cu produsele japoneze. Plus că am găsit o oportunitate. În piața noastră nu exista un produs japonez. Cred că avem doar unul. Atunci am zis că de ce nu”, a mai declarat Bianca pentru Ego.

Bianca Tirsin continuă cu modellingul, este fotomodel, însă e conștientă că această meserie nu o va putea practica și după o anumită vârstă, spune că frumusețea e trecătoare. În prezent, ea locuiește la Constanța, alături de Adi Rus, iubitul ei fotbalist, însă vine des în București, unde participă la diverse evenimente. Ea a apărut și la matinalul de la Antena 1, în weekend, în postura de prezentatoare.

