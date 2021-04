Leonard Doroftei e căsătorit cu Monica de zeci de ani. Cei doi s-au cunoscut în 1992, la mătușa fostului campion la box. Erau foarte tineri, flacăra iubirii s-a aprins rapid între ei, iar după doi ani și jumătate, acesta a cerut-o în căsătorie. „Trecuseră doi ani și jumătate și ne aflam pe stradă, simțeam că nu mai putem sta unul departe de celălalt și dintr-o dată mi-a spus că mă iubește și că vrea sa fim împreună și că-și dorește mai mult decât orice să fiu soția lui. Am simțit că leșin! Îl iubeam cu toată ființa mea și credeam că mai mult de atât nu se poate. Ne-am căsătorit în luna octombrie și până și Providența a ținut cu noi: ne-a oferit o zi superbă. Deși era toamnă, a fost o zi călduroasă, însorită, plină de emoții!”, povestea Monica Doroftei într-un interviu pentru femeide10.ro.

Iată că și acum cei doi sunt împreună, au format o familie frumoasă, au trei copii de care sunt tare mândri. Cei doi băieţi ai lui Leonard Doroftei l-au depăşit deja la înălţime. „Ei sunt bogăţia mea”, spune de fiecare dată „Moşul” emoţionat, privind cu mândrie la Adrian, absolvent de Drept, Alexandru care a studiat la Facultatea de Fizică Nucleară, şi Vanessa care are deja 18 ani. Familia a luat o decizie neașteptată în urmă cu doi ani, în 2019. Cei cinci au decis să părăsească România și să se mute în Canada. Au vândut casa pe care o dețineau în Ploiești, au renunțat și la afacerea pe care o aveau și care i-a dat atâtea bătăi de cap sportivului.

Acum, Leonard Doroftei antrenează la o sală de box din Montreal. „Acum sunt bine. M-am regăsit, antrenez, asta e viața mea. Sunt fericit, dar sufletul meu rămâne acolo pentru totdeauna. În România nu ne-am găsit locul în ceea ce făceam. De aceea am plecat. A fost un moment când nu mă regăseam. Federația a fost un eșec, afacerea a fost alt eșec. M-am simțit vândut și trădat de Primăria Ploiești. Am încercat să lupt pentru investiţia mea, pentru spaţiul acela oferit pe 25 de ani şi unii m-au făcut cerşetor. Când un ploieştean a scris un articol prin care spunea că sunt cerşetor am spus că e gata. Reprezint imaginea cuiva plecat de jos, care a încercat să facă ceva frumos, care a reușit să facă ceva frumos, dar ei au știut să mă arunce și să îmi pună piciorul pe piept. Am considerat că nu merit să stau să mă umilesc în fața tuturor”, a dezvăluit Doroftei pentru Radio Sport 1.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cum a decis Leonard Doroftei să plece definitiv în Canada cu familia

Leonard Doroftei a luat decizia de a pleca din România împreună cu familia. El și soția s-au gândit mult la viitorul copiilor. „Am avut o ședință de familie. Eu am fost pentru Ploiești, nevasta pentru București, cei doi copii au fost pentru Montreal. Acum nu mai este vorba despre mine sau despre soția mea, ci de viitorul copiilor mei.”, spunea Doroftei într-un interviu la Antena Stars.

Citeşte şi:

De unde sunt diferențele invocate de Voiculescu? Spitalele raportează morții COVID cu „roșu” și DSP-urile îi invalidează pe unii dintre ei, făcându-i „verzi”

Dacă ministerul nu a reușit încă, o învățătoare a creat o bibliotecă virtuală cu resurse pentru elevi și dascăli. Ce conține ea

De 13 ani Primăria, Netcity și operatorii de telecomunicații promit că mută cablurile în subteran, dar ele tot atârnă în București

PARTENERI - GSP.RO Cum se ascundea Marica cu amantele! Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile

Playtech.ro Femeie din Cluj, MOARTĂ în ATI la 2 luni de la rapelul Pfizer. Ce au descoperit medicii despre plămânii ei

Observatornews.ro Şi-a ucis soţia, după ce în prealabil i-a trimis mesaje ca să-i demonstreze că îl înşală. Bărbatul din Turcia spera la o pedeapsă mai uşoară

HOROSCOP Horoscop 17 aprilie 2021. Peștii beneficiează de o formă de protecție care nu se manifestă cum vor ei

Știrileprotv.ro Directorul Pfizer a făcut un anunț așteptat de toată lumea

Telekomsport Răsturnare de situaţie! Sergiu a rupt tăcerea. Ce i-a spus Moroşanu şi cum a rămas fără banii din donaţii

PUBLICITATE Află cât de profitabile sunt economiile tale (PUBLICITATE)