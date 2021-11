Cu ce se ocupă Ana Baniciu de când nu mai are concerte. A spus din ce câștigă bani: „Eu am încercat să mă adaptez”

Ana Baniciu, care a câștigat „Asia Express” alături de Raluka, este fiica lui Mircea Baniciu. Ea i-a călcat pe urme tatălui, căci urmează o carieră în industria muzicală la fel ca el. Acum, tânăra artistă recunoaște că nu a mai avut concerte, dar câștigă bani din diferitele contracte de imagine pe care le are, unele chiar și pe Instagram, acolo unde e urmărită de peste 600.000 de fani.

„Sunt bine, sunt liniștită, stau mai mult în casă în perioada asta, pentru că e o perioadă destul de ciudată pentru toată lumea. Eu am încercat să mă adaptez la ce se întâmplă acum, pentru că e o chestie de durată și nu am vrut să îmi schimb viața cu totul. Nu sunt vreo panicoasă, dar e o teamă constantă în ceea ce privește părinții și familia. Eu am părinți în vârstă și îmi e teamă, mă gândesc la tot felul de scenarii, dar până acum totul a fost bine”, a declarat Ana pentru Fanatik.

Chiar dacă nu poate cânta în fața unui public numeros, Ana Baniciu a mers în studioul de înregistrări, va lansa curând piese noi. „Am foarte multe campanii de imagine, online-ul este online și funcționează, și mă bucur tare mult că funcționează, și măcar așa reușim să intrăm în contact cu alți oameni. Pe lângă asta, am avut foarte multă treabă și în studio, am două piese pe care vreau să le lansez de ziua mea. Sunt niște piese de maturizare în ceea ce mă privește.”, a mai spus ea pentru aceeași sursă.

„Vreau să mă ocup de cauze umanitare”

Ana Baniciu nu se gândește doar la ea, dar și la cei aflați în suferință. Tocmai de aceea, zilele trecute, vedeta și logodnicul ei au strâns și au donat haine unor copii dintr-un orfelinat. „Zilele trecute am strâns o dubă cu haine și am dus-o la un orfelinat. Am putea spune că este și momentul oportun să facem gesturi bune și pentru oamenii care chiar sunt necăjiți și o să mai facem treaba asta. Vreau să mă ocup în următoarea perioadă și de cauze umanitare, vreau să mă implic, dezinteresat complet, pentru că sunt omul care vrea să schimbe ceva și vreau să ajut, într-un fel sau altul. Iubitul meu mă susține în tot ceea ce fac și asta a fost o idee comună, și m-a bucurat că a venit și din partea lui”, a mai povestit vedeta.

În luna septembrie s-a aflat că Ana Baniciu s-a logodit cu Edy Kovacs. „Ce să zic… sunt norocoasă și binecuvântată! Edy a apărut în viața mea în momentul în care chiar nu credeam că am să mă mărit vreodată și iată… sunt logodită. Te iubesc, Edy, îți iubesc familia, toți ai mei te iubesc și îți sunt familie!

Tot ce îmi doresc acum este fericire, nu doar în momente… fericire constantă, să râdem zilnic împreună, să nu uităm să ne iubim și respectăm, să creștem împreună și să avem o viață așa cum am visat! Sunt foarte fericită… sincer vă zic!♥️ (îmi tremură genunchii ca la Asia Express)”, a scris Ana Baniciu pe Instagram, la vremea respectivă.

