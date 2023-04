Bogdan Vlădău și Gina Chirilă sunt împreună de 10 ani și de aproape 3 ani sunt părinții unei fetițe adorabile, Katia. Bogdan este susținut în totalitate de soția lui.

„De fapt de când eram mic am avut așa o înclinație către spiritualitate. Am avut senzația și simțeam cumva că trebuie să fie mai mult decât ce vedem noi cu ochiul liber.

Dincolo de lumea asta materială suntem și energie, suntem și spirit și așa mai departe. Deci a început cumva de când eram mic, după aceea am început și am intrat mai profund în lumea asta prin ortodoxie.

Am fost la muntele Athos de câteva ori, după care am ajuns la șamanism, am ajuns și în Amazon, acolo am făcut practici cu șamanii, cu mai multe plante și remedii pe care le au ei acolo.

Cam așa a început drumul. Acum, de câțiva ani, deja organizez eu retreat-uri acolo, duc oameni din România cu precădere, dar din toată lumea, în general. Am avut oameni și din Costa Rica”, a declarat Bogdan Vlădău pentru Impact.

„Sunt retreat-uri în jungla amazoniană din Peru cu care colaborez. Vreau să încep să merg și în Brazilia, Ecuador.

Tocmai am venit dintr-un retreat cu unii care cred eu că sunt cei mai buni din lume pe partea asta și am fost cumva acolo ca și participant ca să învăț de la cei mai buni și să pun și eu în practică. Se întâmplă din 2016, am avut contact prima dată cu fenomenul acesta, după care în 2020, imediat după ce m-am întors de la Survivor am organizat și prima călătorie, primul retreat în Peru”, a mai povestit Bogdan Vlădău.

Facem 5 ceremonii cu șamanii

Bogdan Vlădău a explicat cât timp stă plecat de acasă și cum va fi următoarea perioadă pentru el. Soția lui, Gina, îl susține în tot ceea ce face.

„Pot să spun câte am avut până acum. Se pare că o să fiu mai mult plecat decât pe aici în următorii ani. Au fost câte 2-3 pe an până acum. Anul acesta vor fi doar 2 în Peru, probabil că va fi și unul în Ecuador, să vedem, probabil că și în Costa Rica.

Durează 14 zile, dar în sine retreatul durează 10 zile, facem 5 ceremonii cu șamanii, în zilele de pauză putem face și sesiuni de meditație, sesiuni de respirații holotropice, poate și sesiuni de intrat în gheață pe metoda wim hof, mai dăm la pește, ne plimbăm cu barca pe Amazon, sunt multe chestii de făcut”, a mai povestit acesta.

