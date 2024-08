Ieri s-a aflat că Gina Chirilă și Bogdan Vlădău s-au despărțit după 11 ani de relație. Pe contul ei de Instagram, vedeta a anunțat separarea de soț. „Am avut o poveste de iubire frumoasă, din păcate, uneori, drumurile ajung să se despartă. Așadar, eu și Bogdan am decis, de comun acord, să ne separăm.

Am hotărât să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă, așadar vă rugăm să respectați acest lucru”, a scris Gina Chirilă, după care Bogdan Vlădău a distribuit mesajul la povestea sa de pe Instagram. Totodată, seara, el a avut un alt mesaj sugestiv.

A postat un citat al lui Eckhart Tolle: „Eșecul se ascunde în fiecare succes, iar succesul în fiecare eșec”. Bogdan Vlădău nu a dezvăluit la ce se referă cu exactitate și nici nu a făcut alte declarații despre despărțirea de Gina Chirilă, cu care era căsătorit de șapte ani și cu care are o fetiță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Bogdan Vlădău, surprins în compania altei femei

Recomandări PNRR întârziat. Guvernul Ciolacu se bâlbâie în explicații privind implementarea planului. Fonduri de miliarde de euro, sub semnul întrebării

În schimb, înainte ca Gina Chirilă să anunțe oficial că s-au separat, Bogdan Vlădău a fost surprins în compania altei femei. Paparazzi publicației Spynews au surprins momentul când în mașina lui Bogdan Vlădău a urcat o domnișoară blondă, cu care acesta s-a sărutat pe obraz.

Cei doi au mers la o terasă din Capitală. Ea era îmbrăcată într-o pereche de pantaloni scurți și un maiou. După ceva timp au plecat de la terasă, el i-a deschis portiera mașinii, după care s-a urcat la volan și a condus-o spre casă.

Până la acest moment, Bogdan Vlădău nu a făcut declarații despre această apariție, nici nu a spus cine e cea care l-a însoțit la ieșirea în oraș.

Gina Chirilă a fost înșelată de Bogdan Vlădău

Gina Chirilă a recunoscut că a fost înșelată, însă a reușit să treacă peste. În urmă cu ceva ani, când se aflau la începutul relației, Bogdan Vlădău a fost surprins cu o domnișoară misterioasă în timp ce iubita lui era plecată din țară. La podcastul „Acasă la Măruță”, Gina a mărturisit că a avut nevoie de timp pentru a avea din nou încredere în artist. „Hai să fiu sinceră! Am trecut peste asta. Am iertat. Dar nu vreau să spun acum tinerelor care mă urmăresc și care mă iau drept un exemplu să facă asta sau să facă așa cum fac eu, ci să facă ce simt.

Recomandări Mama şi antrenoarea Sabrinei Voinea, după ce sportiva a fost depunctată la Olimpiada de la Paris: „Am întrerupt gimnastica. Atât am putut suporta”

Eu asta am simțit. Asta nu înseamnă că sunt un exemplu sau ele ar trebui să ierte. Am aflat și ulterior a venit Bogdan și am discutat. Am rezolvat-o matur, într-un final. A și rupt ceva apoi, să fim serioși. A fost nevoie de timp pentru a-și reclădi încrederea. Dar sentimentele nu s-au schimbat, asta m-a surprins și pe mine”, a povestit Gina Chirilă, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

Despre acest subiect delicat a vorbit și Bogdan Vlădău, care spune că a fost ceva trecător. Artistul susține că după acest episod, relația lor s-a consolidat. „N-a fost chiar așa de frumos, că eram mai mici, mai tineri, nu înțelegeam lucrurile ca acum. Eu eram destul de tulbure cu mine, așa. Nu eram OK. Și atunci când nu ești OK, cauți liniștea și fericirea în exteriorul tău. A fost așa, ceva trecător. Eu cred că orice încercare grea te întărește și sudează cuplul poate mai bine”, a declarat Bogdan Vlădău.

Urmărește-ne pe Google News