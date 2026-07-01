„Tudor este student la Universitatea București, la Facultatea de Matematică-Informatică, și se pregătește ca un disperat să dea admiterea la Arhitectură, la „Mincu. Deși este un matematician cu talent, trece pe partea asta de artistică reală, care l-a vrăjit complet, și, probabil, deși eu nu prea sunt de acord, va renunța la Matematică.

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Alexandra dă BAC-ul și merge sigur și apăsat către Aviație. Și-a luat licența PPL la 16 ani și zboară pentru acumulare de ore de zbor pentru ATPL (airline transport pilot licence). Se gândea să dea la Aerospațiale, la Politehnică, dar cred că s-a răzgândit – așa cred eu, nu știu nimic sigur! – și o să dea la Universitate la Geografie-Meteorologie, ea fiind extrem de pasionată de Meteo și Climatologie.

Eu sunt pe banca de rezerve, cu „hai, băieții!, și aștept să se așeze lucrurile ca să nu am vreo influență greșită”, a declarat Mihai Mărgineanu pentru revista VIVA!

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Mihai Mărgineanu a dezvăluit că fiul lui, Tudor, studiază la o facultate din Madrid, însă, nu intenționează să rămână în străinătate.

„Ca orice familie, ne-am gândit că „e mai bine să facă facultatea afară. Tudor a intrat deja la Facultatea de Arhitectură-Inginerie din Madrid. Obține o bursă consistentă datorită notelor la mate, daaaaar… pentru că există un mare „dar, dacă intră la „Mincu, va rămâne în București. Este decizia lui care pe mine m-a bucurat teribil.

Alexandra va putea fi ce vrea ea! A ales să facă o meserie dintr-o pasiune, și asta este minunat. Și dacă pasiunea se va stinge, are un potențial care pe mine mă sperie câteodată”, a mai adăugat Mihai Mărgineanu.

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