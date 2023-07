Rita Hartner a obținut o diplomă internațională în urma participării la cursurile de la Syma Make Up Studio, una din cele mai cunoscute școli din Franța care se ocupă de beauty.

„I s-a propus un stagiu de șapte zile, să facă toată baza de școală numărul unu, școală de make-up nivel unu. La 18 ani, diploma aia va fi europeană, chiar internațional valabilă. Deocamdată e doar diplomă de participant, dar a terminat cu nivel excelent, pentru că într-adevăr s-a implicat enorm.

Fiecare machiaj pe care l-a realizat a durat șase ore. Deci a făcut șapte machiaje profesioniste, de la machiaj natural până la machiaj de modă, apoi machiaj de nuntă.

Acum, imaginează-ți că în Franța au sunat-o deja cliente care vor să le machieze”, a spus Rona Hartner pentru Fanatik.

„Îți dai seama că oricărui copil la 15 ani i-ar plăcea să aibă un job de vară, iar ea practic își va face cliente. Într-adevăr e foarte talentată, chiar dacă nu vrea să facă o meserie din chestia asta, dar va fi un hobby ca un job, așa de weekend.

Eu o încurajez, că și eu la vârsta ei am avut o grămadă de joburi. Eram coafeză, făcusem un an de coafură, fusesem traducător, traduceam din germană și engleză, e bine să ai joburi. Eram și stenodactilografă”, a mai declarat Rona Hartner.

Ce va face pe 14 iulie, de Ziua Franței

„Plec la un concert. Toată ziua o să fiu pe trenuri. Ajung seara într-o zonă ca să fac sunetul pentru concertul de a doua zi.

Nu voi fi deloc cu prietenii mei, care vor sta la artificii, la picnic. Îmi pare rău într-un fel, dar fata mea rămâne cu prietenii ei și vor face picnic pe plajă, cu artificii, cu tot. Eu am concertul pe 15, dar ajung cu o zi înainte, căci în perioada asta sunt multe greve și prefer să ajung cu o zi înainte. Pe urmă, am concerte mult toată vara.

Am concerte mișto de tot cu trupa mea, dar și cu compoziții gospel. Sunt festivaluri peste tot în Franța, iar vara e perioadă în care mișun cel mai mult. Sunt chiar epuizată deja. Deci, am o vară complet plină. Eu vara nu dorm! Nu știu când o să am timp de plajă, deși stau la 5 minute de plajă. Nu știu cum să fac să am timp de toate”, a încheiat Rona Hartner.

