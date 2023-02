Giani Kiriță a ales un nou domeniu de activitate, după ce ani de zile a fost fotbalist, iar apoi antrenor. El e acum director de marketing la o companie. „Am devenit de puțin timp directorul de marketing al unei firme de securitate. Nu ofer nume, fiindcă nu vreau să fac din asta mare caz.

E vorba de o firmă puternică, atât spun, iar rolul meu va fi unul cu totul special”, a declarat Giani Kiriță, care are aproape 46 de ani.

„E ceva nou chiar și pentru mine. O s-o privesc însă ca pe o nouă provocare, așa cum au fost atâtea în viață, până acum! Sunt însă dispus să învăț și mă bucur că oamenii aceia au avut încredere în mine. Va fi o slujbă de reprezentare, în primul rând!”, a mai spus el.

Totodată, fotbalistul restras din activitate a dezvăluit și care sunt sarcinile lui la noul loc de muncă. „Voi avea un rol de imagine și de comunicare a grupului pentru care lucrez, mai nou. Voi fi prezent la diverse întâlniri cu clienți, noi sau mai vechi, și vom pune la punct detalii poate nefinalizate până atunci.

Ceea ce e sigur este faptul că voi petrece la noul meu loc de muncă mult mai mult timp decât obișnuiam pe perioada unui meci de fotbal. Asta e clar! Un meci de fotbal, cu tot cu pregătirea și încălzirea inițială dura cam patru ore. Aici va fi vorba despre cu totul altceva!”, spune Giani Kiriță, care a fost căpitan la Dinamo.

El nu are de gând însă să renunțe la televiziune. „Munca va fi muncă, dar, pe de altă parte, dacă voi primi noi propuneri pentru nu știu ce fel de emisiuni de televiziune, le voi analiza cu atenție. Și asta fiindcă nu se pune încă problema de a-mi agăța ghetele în cui și în acel domeniu!”, a încheiat Giani Kiriță.

Giani Kiriță a pierdut finala „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Giani Kiriță și Anisia Gafton au fost finaliștii emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, care s-a încheiat în noiembrie, la PRO TV. Fostul fotbalist a pierdut însă la voturi în fața Anisiei, ea a fost desemnată Regina Junglei. După competiție, Giani Kiriță a spus prin ce a trecut.

Într-un interviu pentru Fanatik, el face dezvăluiri despre participarea sa în emisiune. „Cel mai greu lucru, în primul rând, faptul că eu am intrat acolo cu niște frici. Cea de claustrofobie… sunt claustrofob. Și frica de înălțime. Și atunci… am plecat cu stângul oarecum, și exact de asta m-am lovit acolo. Am avut un moment în care mi-a fost rău, adică am vrut să renunț. Am avut o probă cu apă, cu spațiu, am simțit că mor. Am trecut, până la urmă, peste. Nu mai puteam să trec peste proba aia și atunci a venit nea Cornel Palade, care mi-a dat locul lui și pentru asta îi sunt recunoscător. Mi-e ca un frate, ca un tată și am cea mai frumoasă relație cu el. Cred că acesta este punctul forte cu care am plecat de aici, din concursul asta: prietenia cu nea Cornel”, a spus Giani Kiriță, care și-ar fi dorit mult să câștige concursul.

„Ar fi frumos, pentru că am muncit foarte mult, am avut și urcușuri, și coborâșuri, n-am renunțat, cu toate că am avut vreo două tentative de a renunța, fiind foarte greu, și uite că n-am renunțat și am ajuns în finală”, a explicat el.

