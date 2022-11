În această seară, de la ora 21.30, Anisia Gafton, Giani Kiriță, Sali Levent și Radu Vlăduț vor trăi cele mai intense emoții în ultimele probe din semifinala „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Doar trei dintre ei vor avea un loc asigurat în Marea Finală.

„A fost un drum foarte lung pentru Anisia și Giani, și ceva mai scurt pentru Radu și Sali. Cu toate acestea, ați trecut prin multe ca să ajungeți aici, în acest moment care vă poate încununa tot efortul de până acum. Este extrem de important!”, le va spune Cabral celor patru semifinaliști.

În ediția de astăzi, concurenții vor trece printr-o probă de forță și rezistență, în urma căreia doi dintre ei se vor califica direct în finală, iar cei care se clasează pe ultimele două locuri vor avea încă un joc care va decide ultimul finalist, dar și cine pleacă acasă.

„Semifinala aceasta este foarte, foarte importantă! Sunteți în fața jocului care vă poate răsplăti toate eforturile de până acum. Ați luptat, v-ați întrecut în această aventură, atât între voi, dar mai ales cu voi”, le va spune Adela Popescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări „Nu se mai moare, ca pe vremuri, dacă spui adevărul”. Un funcționar a dezvăluit corupția din sistem și a fost dat afară. Și-a găsit dreptatea după 11 ani

Anisia Gafton răbufnește: „Sunt dezamăgită de Sali!”

Ultimele ore petrecute în junglă și ultimele provocări vor aduce noi tensiuni între concurenți. Anisia Gafton va recunoaște că este dezamăgită de Sali, care, de la momentul dizolvării echipelor, a ales să-l susțină mai mult pe Giani decât pe ea. „Sunt puțin dezamăgită de Sali, s-a focusat mai mult pe Giani decât pe mine. Nu cu încurajări pentru mine, ci cu încurajări pe Giani. În timpul jocului, nu mai era prietenul meu, nu mai era cum se dă el, nu știu ce să zic. Oamenii se schimbă”, va spune Anisia.

Această schimbare de comportament va fi observată și de Radu Vlăduț: „Ea l-a adus pe Sali până aici, el putea pleca acasă în prima săptămână, dacă lucrurile ar fi mers așa cum aș fi vrut eu. Dar nu! Ha, ha, ha, hi, hi, hi! Ce caterincos! Îl ducem mai departe și uite că l-am dus până aici”, va spune acesta.

Cine sunt cei trei finaliști care se vor lupta pentru titlul de Regele sau Regina Junglei, vedem în această seară, de la ora 21.30, într-o nouă ediție „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO VIDEO. Marea greșeală făcută de Ceaușescu în 1989. Ce a aflat cu 11 zile înainte să moară

Playtech.ro BREAKING: Cauza morții tinerei care s-a prăbușit în sala de fitness. Ce au descoperit medicii la autopsie

Viva.ro O mai știi pe Mona Nicolici? Acum s-a aflat cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, fiul ei. Puțini au realizat că este el atunci când a apărut la TV

Observatornews.ro O italiancă și-a bătut soțul şi l-a ţinut închis într-o debara, cu un scaun şi o găleată alături. Bătrâna i-a rupt inclusiv dinţii: ''A mâncat nuga tare"

Știrileprotv.ro Trei soldați ruși care au violat o mamă și pe fiica acesteia în Ucraina, bătuți cu scaunele de propriii camarazi și superiori

FANATIK.RO Un cuplu, șocat de ce a descoperit în apartamentul închiriat prin AirBnb: “M-am uitat la dulap și am văzut…”

Orangesport.ro A fost campioană europeană, iar acum este actriţă în filme pentru adulţi. Sărăcia cumplită a împins-o la acest lucru

HOROSCOP Horoscop 22 noiembrie 2022. Săgetătorilor le-a venit rândul să se bucure de viață și să îi molipsească și pe cei din jur cu entuziasmul lor