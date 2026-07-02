Proiectul – o casă veche de un secol în care au investit aproape 400.000 de euro – a fost însă marcat de obstacole detaliate de Iulia Mîzgan în cadrul podcastului Ideas Chat.

Iubita lui Tudor Chirilă, de la comunicare la provocările turismului rural

Cu un parcurs profesional început în zona de comunicare și continuat în e-commerce-ul cu jucării pentru copii, Iulia Mîzgan a preluat managementul proiectului „Porumbacu 216” – o pensiune reabilitată de la zero. Procesul de restaurare a scos însă la iveală mai multe probleme: de la reticența meșterilor de a lucra legal până la capcane contractuale.

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„Prima provocare a fost că nimeni nu voia să lucreze cu factură. Apoi, a trebuit să schimbăm primul constructor pentru că nu avea expertiza necesară să facă toată lucrarea”, a explicat Iulia Mîzgan.

Iubita lui Tudor Chirilă, despre țeapa de 30.000 de euro

Cea mai mare pierdere financiară a survenit în urma unei neatenții contractuale cu cel de-al doilea constructor. Din cauza unei clauze insuficient analizate, cuplul a fost obligat să plătească zeci de mii de euro pentru materiale care nu au fost folosite niciodată în șantier.

„Am avut această neînțelegere și neplăcere cu al doilea constructor care, pe baza neatenției mele, ne-a introdus niște materiale în contract, de 30 de mii de euro, pe care noi nu le-am folosit, doar că el le-a trecut în contract. Eu nu am fost atentă, am semnat și apoi a trebuit să le plătim. (…) Am încercat să mergem în instanță, să arătăm că am fost efectiv păcăliți, doar că, atunci când ai un statut juridic, e mult mai greu să demonstrezi. Legea pleacă de la premisa că, dacă tu ești entitate juridică, se presupune că știi ce faci. Nu mai merge ca la persoană fizică, unde poți să invoci: «Domle, nu am știut». (…)Eu nu am avut depresie din dragoste, cum am avut depresie de la constructori, adică de la o casă ”, a povestit iubita juratului de la Vocea României.

În ciuda startului dificil, proiectul a devenit funcțional și eficient datorită unei decizii strategice, respectiv să automatizeze totul. Spre exemplu, cei doi pot opri și porni centrala din pensiune de pe telefon și pot regla temperatura din camere la distanță. „Eu cred că asta a fost o decizie bună pe care am luat-o, că acum suntem mai liberi, adică nu suntem atât de legați. Avem un administrator acolo, dar, oricum, e mult mai ușor”, a adăugat ea.

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