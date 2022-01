„Sunt într-o stare bună, atât fizic, cât şi psihic. Pe partea psihică am stat mereu bine, dar de când m-am întors acasă, pe partea sportivă am făcut o mică pauză încercând să mă refac din punct de vedere muscular şi ligamentar.

În afară faptului că am devenit oarecum mai cunoscut de către oameni şi am primit câteva campanii de publicitate, nu s-a schimbat cu nimic viaţa mea după Survivor. Doar mi-a dat o experienţă de viaţă în plus, pe care nu o voi uita niciodată”, a declarat Marius Crăciun pentru okmagazine.

Și-a încercat norocul ca instructor personal

Marius Crăciun a recunoscut că banii câștigați la Survivor România nu au fost prea mulți.

„Banii nu au fost deloc mulţi şi nu pot spune că mi-am îndeplinit vreun vis. M-au ajutat pe o perioada scurtă. Am intenţionat să activez ca instructor personal, dar nu mi-a mers foarte bine şi am ales să revin la funcţia de marketing manager, pe care am avut-o înainte de a pleca la Survivor”, a mai adăugat Marius Crăciun.

