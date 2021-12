Cu ce se ocupă Silvia Popescu, după ce a câștigat de două ori „Bravo, ai stil”. „Mi s-au închis toate ușile în nas”

În 2016, Silvia Popescu a câștigat prima ediție a emisiunii „Bravo, ai stil”, de la Kanal D. A primit atunci titlul de „Cea mai stilată femeie din România”, dar și un cec în valoare de 100.000 de lei. Succesul ei nu s-a oprit aici.

În anul 2018, Silvia Popescu a participat pentru a doua oară la emisiunea de la Kanal D, dar la ediția intitulată „Bravo, ai stil! All Stars”, cea care le-a avut concurente pe fetele din diverse sezoane. Și de data aceasta, Silvia a fost desemnată marea învingătoare, și de data aceasta a primit 100.000 de lei.

După cele două sezoane câștigate, Silviei Popescu i s-a promis și o carieră în televiziune, însă ea nu a fost așa de interesată. A apărut în diverse emisiuni de televiziune, dar nu în calitate de prezentator sau realizator, ci în calitate de invitat.

Marea câștigătoare a surprins acum într-o emisiune online când a dezvăluit că nu s-a bucurat de un succes uriaș după emisiunea „Bravo, ai stil”. „După concurs, mie mi s-au închis toate ușile în nas. O elită a modei mi-a spus că niciodată nu o să lucrez în România. Am înțeles-o cu timpul. Când ești bun, nu prea ești primit cu brațele deschise. Lumea lucrează cu mediocri, și asta am observat în România. Am auzit o vorbă despre mine: că sunt incontrolabilă. Mi-a pus cineva o lesă?”, a mărturisit Silvia Popescu la Wownews.

În plus, Silvia Popescu a mărturisit că show-ul de modă de la Kanal D a schimbat-o mult. „Eu eram cel mai vesel om. După concursul ăsta, nu mai sunt. A reușit să-mi smulgă partea asta inocentă a mea. A avut un impact emoțional mare. În ultimul an m-am mai întregit”, a mai dezvăluit Silvia.

În prezent, Silvia Popescu este stilist și consultant de imagine, acestea fiind joburile din care câștigă bani.

Silvia Popescu de la „Bravo, ai stil” locuiește cu chirie în București

După ce a câștigat de două ori „Bravo ai stil”, Silvia Popescu recunoaște că moda a rămas în continuare pasiunea ei cea mare. Banii pe care i-a câștigat i-a cheltuit tot pe haine, nu și-a cumpărat vreo locuință, căci și acum stă cu chirie în București.

„Nu suport sărăcia. Ca să-mi cumpăr pantofi mi-am amanetat lustra. De aceea mă aflu încă în chirie în Dristor. Stau într-un apartament de 60 de metri pătrați, unde mă copleșesc hainele, accesoriile și greutatea minții mele”, a povestit Silvia Popescu în emisiunea „În oglindă”, de pe YouTube.

„În ultimii trei, patru ani din viață am fost cea mai săracă. Au fost nașpa”, a mai spus vedeta.

