Viața Silviei Popescu după ce a câștigat de două ori „Bravo, ai stil”. „Mă aflu încă în chirie în Dristor, într-un apartament de 60 de metri pătrați”

În 2016, Silvia Popescu a câștigat prima ediție a emisiunii „Bravo, ai stil”, de la Kanal D. A primit atunci titlul de „Cea mai stilată femeie din România”, dar și un cec în valoare de 100.000 de lei. Succesul ei nu s-a oprit aici.

În anul 2018, Silvia Popescu a participat pentru a doua oară la emisiunea de la Kanal D, dar la ediția intitulată „Bravo, ai stil! All Stars”, cea care le-a avut concurente pe fetele din diverse sezoane. Și de data aceasta, Silvia a fost desemnată marea învingătoare, și de data aceasta a primit 100.000 de lei.

„Mă simt fericită, mă simt îndreptățită! 0,01% m-am îndoit și m-am gândit pentru o clipă că pot să pierd însă, cred în Dumnezeu, și atât de mult m-a ajutat în viață, și mi-a îndeplinit toate dorințele, încât am știut că va fi de partea mea și în aceste momente. Atunci când ești drept, reprezinți adevăr și iubire, nu ai cum să nu reușești”, a spus extrem de emoționată Silvia, câștigătoarea „Bravo, ai stil! All Stars”, la vremea respectivă.

Acum, după ce a câștigat de două ori „Bravo ai stil”, Silvia Popescu recunoaște că moda a rămas în continuare pasiunea ei cea mare. Banii pe care i-a câștigat i-a cheltuit tot pe haine, nu și-a cumpărat vreo locuință, căci și acum stă cu chirie în București.

„Nu suport sărăcia. Ca să-mi cumpăr pantofi mi-am amanetat lustra. De aceea mă aflu încă în chirie în Dristor. Stau într-un apartament de 60 de metri pătrați, unde mă copleșesc hainele, accesoriile și greutatea minții mele”, a povestit Silvia Popescu în emisiunea „În oglindă”, care va fi difuzată în curând pe YouTube.

„În ultimii trei, patru ani din viață am fost cea mai săracă. Au fost nașpa”, a mai spus vedeta.

Silvia a vorbit și despre câteva subiecte extrem de sensibile, precum pierderea unei sarcini. „Am fost amanta cuiva. În două săptămâni, am făcut testul. Am rămas însărcinată. Am pierdut sarcina peste trei luni”, a mai povestit Silvia Popescu.

