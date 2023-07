Au mai rămas doar câteva zile până când Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil își vor uni destinele și în fața lui Dumnezeu. Cei doi s-au căsătorit civil în anul 2021, iar evenimentul a fost unul restrâns. Toate detaliile pentru nuntă sunt puse la punct, însă marele absent chiar înainte de petrecere este mirele.

Pe una dintre rețelele de socializare, Gabriela Prisăcariu a povestit celor care o urmăresc situația cu care se confruntă chiar înainte de nuntă.

„Spuneți-mi și mie, cum e ca în weekend să ai nunta, iar soțul să fie plecat de vineri până vineri, adică toată săptămâna? Cum vine asta? Și acum oare să-mi fac griji că nu mai vine?!”, a mărturisit fotomodelul pe contul său de Instagram.

Dani Oțil se află la mare, acolo unde filmează pentru emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, de luni până vineri. Prezentatorul se va întoarce acasă chiar cu o zi înainte de nuntă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Gabriela Prisăcariu și-a ales o rochie de mireasă superbă

Recomandări REPORTAJ. La Cotul Pisicii, în satul românesc de lângă portul bombardat de ruși, localnicii au un mesaj pentru Putin: „Să steie acolo în țara lui!”, „Mi-e frică, am un copil, de ce să mor?”

Gabriela Prisăcariu și-a ales rochia de mireasă și este foarte încântată de ea. În ziua cea mare, soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” va purta o singură ținută. Este convinsă că va plânge în ziua nunții și are foarte mari emoții pentru acest eveniment.

„Nu, cred că o să rămân la una, îmi este foarte dragă rochia aleasă și probabil că o să rămân doar la ea. De când am născut, am devenit extrem de emotivă și da, probabil că voi și plânge. Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine”, spunea recent într-un interviu pentru Antena Stars.

„Alături de Dani Oțil, am devenit femeie”

Despre partenerul ei, Gabriela are numai cuvinte de laudă. Spune că a găsit fericirea lângă Dani Oțil și este bărbatul potrivit pentru ea.

„Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită! Cred că alături de el, am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el.”

În urmă cu câțiva ani a început povestea de dragoste dintre Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Au fost foarte discreți, iar la început, relația lor nu a fost deloc una ușoară. Soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a mărturisit că totul s-a întâmplat treptat între ei.

Recomandări Investițiile nu sunt doar pentru bogați: Mihai Purcărea, CEO BRD Asset Management, discută miturile, regulile de economisire și cum să devenim investitori inteligenți (P)

Vedeta de la Antena 1 reușește să îi ofere fotomodelului liniștea de care are nevoie. Gabriela Prisăcariu recunoaște că Dani Oțil a venit în această relație cu o experiență mult mai mare decât ea și i-a fost foarte greu să țină pasul.

„Noi nu avem o regulă sau un secret. Ne cunoaștem foarte bine. Ne-am acordat foarte mult timp la început pentru a ne cunoaște și nu am grăbit lucrurile. Îmi oferă liniște, iar pentru mine, ăsta este cel mai important lucru. Liniștea pe care mi-o dă este neprețuită. Pentru mine, liniștea e cheia și cred că și pentru el. Asta este foarte important, că avem liniște când ne întoarcem acasă. A fost mai greu la început până ne-am cunoscut, pentru că el a venit cu o anumită experiență.

Noi nu ne certăm. Știm foarte bine până unde putem merge, ne cunoaștem foarte bine și atunci nu ne certăm. Ne simțim și știm să comunicăm foarte bine. Dacă mie nu îmi convine ceva, îi spun, dacă lui nu îi convine, îmi spune. Nu ne culcăm supărați”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu.

Playtech.ro Cum a fost SURPRINSĂ Maria Băsescu pe străzile din Capitală. Cum arată soția fostului președinte român la 72 de ani

Viva.ro Cum arată acum Maria Băsescu la 72 de ani. A fost fotografiată la plajă, cu nepoțica Sofia, fiica cea mare a Elenei

PUBLICITATE Multe studii științifice arată că muzica e un instrument terapeutic puternic. Află de ce

FANATIK.RO Ce s-a întâmplat cu vila de la 2 Mai a lui Alexandru Arșinel. În posesia cui a ajuns casa

Știrileprotv.ro Cocaina aruncată în ocean îi înnebunește pe rechini. „Înota în cercuri în timp ce se concentra asupra unui obiect imaginar”

Orangesport.ro Marcel Ciolacu vrea FCSB în Ghencea şi mai dă o lovitură. Ce pot însemna apariţiile sale: "Nu s-a băgat fără să cunoască date din spate"

Unica.ro Ce mari s-au făcut băieții Adrianei Bahmuțeanu și ai lui Silviu Prigoană. 'Greu îi prind la poză!' Unde au fost surprinși Eduard și Maximus