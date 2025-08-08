„Am avut o vacanță în care am combinat utilul cu plăcutul – nu am uitat de partea antreprenorială, dar a fost și relaxare, și turism culinar: am avut toate ingredientele pentru vacanța perfectă în familie.

Am fost în vizită la Richard – de data aceasta am ajuns și la pizzeria lui, Controluce, unde am mâncat o pizza fantastic de bună, cred că cea mai bună pizza pe care am mâncat-o vreodată. Apoi am cinat la Retroscena – iar aici nici nu mai trebuie să spun cât de bună a fost mâncarea și cât de specială este atmosfera din restaurantul lui Chef Richard”, a povestit Chef Sautner.

”M-am bucurat că am reușit să ajung și la Ancora, în Cesenatico – acesta este primul restaurant cu o stea Michelin al lui Chef Agostino Iacobucci, care a venit la Chefi la cuțite sezonul trecut. Mâncarea a fost spectaculoasă, dar am continuat periplul culinar în Bologna, la al doilea restaurant al lui Iacobucci. Aici am descoperit o bucătărie foarte fresh, cu multe texturi – o experiență culinară memorabilă.

Nu am ratat nici laboratorul de cofetărie al lui Chef Iacobucci – acolo unde face o prăjitură baba senzațională. Iar cei care vor veni la standul Chefi la cuțite de la Summer Well vor putea gusta această prăjitură tradițională, căreia i-am dat touch-ul personal, cu înghețată de cafea și spumă de mascarpone – o Baba Tiramisu în viziunea mea, cu care vreau să-i încânt pe cei prezenți la Domeniul Știrbey.

Vacanța mea a continuat în Milano Marittima, unde m-am întâlnit cu partenerul meu de afaceri pentru lanțul de gelaterii – iar alături de el am fost la pescuit. Altfel spus, o vacanță completă, cu un mix extraordinar de experiențe. Iar săptămâna va culmina cu serile de la Festivalul Summer Well, unde abia aștept să-mi revăd colegii și să ne întâlnim cu cei care ne urmăresc în show-ul Antenei 1, Chefi la cuțite”, a adăugat Chef Alexandru Sautner.

