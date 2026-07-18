Cine este Jaecoo?

Jaecoo este un brand chinezesc din grupul Chery, același grup care controlează și Omoda. Numele vine din combinația „Jaeger”, adică vânător în germană, și „Cool”, iar poziționarea mărcii merge spre SUV-uri cu imagine mai robustă, dotări multe și preț agresiv.

În România, marca este importată prin Genius Automotive Europe, distribuitorul Omoda și Jaecoo pentru mai multe piețe din Europa Centrală și de Est.

Ce este nou la Jaecoo 7 SHS-H

Noutatea este sistemul full hybrid, adică o soluție hibridă care nu trebuie încărcată la priză. Spre deosebire de versiunea plug-in hybrid, SHS-H funcționează mai aproape de un hibrid clasic: motorul pe benzină și motorul electric lucrează împreună, iar bateria se încarcă în mers, prin frânare regenerativă și prin motorul termic.

Sistemul combină un motor turbo pe benzină de 1,5 litri cu o unitate electrică și dezvoltă 224 CP. Jaecoo anunță 0-100 km/h în 8,9 secunde, consum mediu de 5,5 l/100 km și autonomie combinată de peste 900 km.

De ce contează pentru România

Jaecoo 7 SHS-H intră fix în zona care interesează mulți cumpărători români: SUV compact, preț sub 30.000 de euro în ofertă de lansare, cutie automată, consum mai mic decât la un benzinar clasic și fără obligația de a avea priză acasă.

Modelul vine și cu dotări care, la rivalii europeni, pot urca rapid prețul: camere panoramice, 8 airbaguri, 20 de funcții de asistență la condus și, pe echiparea Exclusive, ecran central de 14,8 inch.

Pentru Jaecoo, SHS-H este versiunea care poate face cel mai mult volum. Nu este la fel de „electrică” precum plug-in hybrid-ul, dar este mai simplu de folosit pentru clientul care vrea consum mai bun fără să își schimbe rutina de încărcare.