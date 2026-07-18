Orașul din România care a intrat pe lista destinațiilor „de basm” din Europa

„Craiova, una dintre cele mai surprinzătoare destinații de basm din Europa”

Craiova s-a transformat într-o atracție unică, fiind remarcată la nivel internațional pentru târgurile și decorațiunile sale spectaculoase.

„Craiova este una dintre cele mai surprinzătoare destinații de basm din Europa, un oraș în care imaginația, creativitatea și sărbătorile publice transformă viața de zi cu zi în ceva cu adevărat magic”, subliniază European Best Destinations.

Publicația menționată scrie că primăvara, Târgul de Paște își întâmpină oaspeții cu grădini de flori colorate, decorațiuni gigantice și instalații artistice care creează o atmosferă de poveste. În timpul iernii, orașul devine un loc de vis, cu lumini și piețe de Crăciun care au atras chiar și atenția mamei lui Elon Musk, Maye Musk.

Pe platforma X, aceasta a distribuit imagini din Craiova, însoțite de comentariul: „Frumos 🥰🤩🎄”.

European Best Destinations mai scrie că un alt punct forte al Craiovei este Festivalul „Puppets Occupy Street”, unde marionete gigantice și artiști transformă străzile într-un teatru în aer liber.

„Transformă străzile și piețele într-un teatru în aer liber, cum nu se poate spune oriunde altundeva în Europa”, scrie publicația menționată.

Alte orașe incluse în lista destinațiilor de „basm”

În Europa, pe locul 1 se află Castelul Eltz din Germania. Publicația menționată scrie că a aparținut aceleiași familii încă din secolul al XII-lea, ceea ce este foarte rar în Europa.

Pe locul 2 este Mont-Saint-Michel din Franța. Normandia găzduiește Mont-Saint-Michel, un sit unic care pare desprins din povești. Vizitatorii pot explora abația istorică și împrejurimile spectaculoase. European Best Destinations recomandă tururi ghidate pentru o experiență completă.

Pe locul 3 este Tossa de Mar, în Spania. Publicația menționată scrie că pădurea sa foarte aproape de mare, iar zidurile medievale sunt un cadru magic pentru o vacanță de poveste în Europa.

Locul 4 este ocupat de Dark Hedges, în Irlanda. Pentru iubitorii de natură, Dark Hedges din Irlanda oferă un decor spectaculos, făcut celebru de serialul „Game of Thrones”.

Riga, din Letonia, este pe locul 5, iar European Best Destinations scrie că în capitala Letoniei, Riga, farmecul medieval și eleganța Art Nouveau se îmbină perfect.

„În timpul iernii, Riga devine și mai magică. Mii de lumini luminează centrul istoric, decorațiunile festive transformă orașul într-o lume a minunilor sclipitoare, iar atmosfera amintește de farmecul atemporal al basmelor nord-europene”, scrie publicația menționată.

Castelul Neuschwanstein din Germania este pe locul 6. Acesta a fost deschis publicului în 1886 și atrage anual peste un milion de turiști.

Rothenburg-ob-der-Tauber din Germania ocupă locul 7. Acest loc atrage vizitatori în orice anotimp, dar în decembrie devine cu adevărat special, scrie publicația menționată. Piața de Crăciun este descrisă ca fiind „autentică, fermecătoare și de neuitat”.

Orașul din România care a intrat pe lista destinațiilor „de basm” din Europa
Rothenburg-ob-der-Tauber. Foto: Shutterstock

Pe locul 8 este Bled, în Slovenia. Un mic sat cu doar 9.000 de locuitori, Bled a devenit o atracție turistică datorită lacului său idilic. Insula de pe lac și peisajele naturale fac din Bled o destinație de „basm”.

Riquewihr, din Franța, este pe locul 9. În Alsacia, Riquewihr este un oraș medieval perfect conservat, ideal pentru pasionații de istorie și vinuri. Situat la doar 13 km de Colmar, această destinație oferă o combinație de peisaje pitorești și gastronomie locală.

Grădinile Bomarzo din Italia ocupă locul 11. Grădinile Bomarzo, aflate în provincia Viterbo din Italia, sunt o destinație recomandată de European Best Destinations. Parcul, creat în secolul al XVI-lea, este cunoscut pentru sculpturile sale și clădirile surprinzătoare ascunse în pădure, unele dintre ele având un aer înfricoșător.

Satul Popeye, din Mellieħa, Malta este pe locul 12. Cu peisaje care au servit drept inspirație pentru mari regizori, Malta este o atracție mare pentru turiști. În nord-vestul insulei, Mellieħa, desemnată „Destinație Europeană de Excelență”, adăpostește un loc unic: Satul Popeye. Construit inițial pentru filmările peliculei „Popeye” cu Robin Williams în rol principal, acest sat pitoresc a fost păstrat impecabil și a devenit rapid una dintre atracțiile principale ale zonei.

Orașul din România care a intrat pe lista destinațiilor „de basm” din Europa
Satul Popeye, Mellieħa. Foto: Shutterstock

Pe locul 13 este Praga, „una dintre destinațiile preferate ale îndrăgostiților”, conform publicației menționate. Aceasta atrage vizitatori din întreaga lume datorită farmecului său medieval. Străzile înguste, castelele impresionante și atmosfera de basm fac din capitala cehă o destinație ideală pentru cupluri.

Pe locul 14 este Kaysersberg, în Franța. Acest orășel este renumit pentru piețele sale de Crăciun, care atrag anual mii de vizitatori.

Orașul din România care a intrat pe lista destinațiilor „de basm” din Europa
Kaysersberg. Foto: Shutterstock

Locul 15 este ocupat de Castelul Alcázar, Segovia – Spania. „Alcázarul din Segovia (literalmente Castelul Segovia) este o fortificație din piatră, situată în orașul vechi Segovia, o destinație de basm din Spania”, scrie European Best Destinations.

Pe locul 16 este Isola Bella, Tropea, în Italia. Cu o mare de un albastru intens, un climat plăcut și străzi înguste pline de farmec, acest oraș este o destinație de neratat pentru iubitorii de peisaje mediteraneene, conform publicației menționate.

Pe locul 17 este Sintra, în Portugalia. La doar câteva minute de Lisabona, Sintra oferă o atmosferă magică. Palatul Pena și Castelul Maurilor sunt doar câteva dintre atracțiile care transformă acest oraș într-un loc de poveste.

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