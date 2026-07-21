Mihai Trăistariu s-a întors din Bulgaria, unde a fost invitat să susțină un recital de o oră în stațiunea Albena. Artistul, care are și afaceri în turism în Mamaia Nord, a vorbit despre experiențele sale pe litoralul bulgăresc și susține că serviciile oferite de vecinii României nu sunt neapărat peste cele de pe litoralul românesc. Cântărețul a dezvăluit și cât a încasat pentru concertul susținut în fața turiștilor străini.

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Mihai Trăistariu, despre condițiile întâlnite în Bulgaria

Mihai Trăistariu a revenit recent din Bulgaria, unde a fost invitat să cânte pentru turiștii aflați în vacanță în Albena. Artistul a profitat de deplasare și pentru câteva momente de relaxare, însă spune că experiențele avute de-a lungul timpului în stațiunile bulgărești nu l-au convins că turismul de acolo este net superior celui din România.

Cântărețul, care deține șase garsoniere pe care le închiriază turiștilor în Mamaia Nord, a vizitat de-a lungul timpului mai multe destinații din Bulgaria, printre care Nisipurile de Aur, Balcic, Varna și Sofia. Într-un interviu acordat pentru Click!, acesta a vorbit despre diferențele pe care le-a observat între serviciile turistice din cele două țări.

„Sincer să fiu, nu sunt încântat mai mult de turismul din Bulgaria, am fost și la Nisipurile de Aur și la Balcic, și la Sofia și la Varna, nu pot să zic că este peste România. Cu ce să fie, că au intrat cu euro?

Mâncarea lor nu-i bună de nimic, mâncam numai fructele, că n-ai ce mânca, chiar m-a dezamăgit meniul. În plus, la 4 stele, să găsești într-un colț de cameră de hotel pânză de păianjen cu muște și cu albine prinse acolo?”

Ce l-a nemulțumit la hotelul de 4 stele

Una dintre nemulțumirile lui Mihai Trăistariu a fost legată de curățenia din camera de hotel. Artistul susține că, deși era cazat într-o unitate clasificată la patru stele, a observat într-un colț al camerei o pânză de păianjen în care se aflau insecte.

În opinia sa, serviciile de pe litoralul bulgăresc și cele din România sunt comparabile, iar diferențele nu sunt atât de mari precum sunt prezentate uneori.

„Nu puteai da un mop, ca să faci curat? La cinci stele e mai bine, dar, în rest, sunt egali cu noi, nu este nimic peste. Sunt numai minciuni, umflate de unii din turism care au interes, de fapt, să se ducă turiștii mai mult în Grecia și în Bulgaria. Dar, este foarte bine, la noi, pe litoral.”, a menționat el, exclusiv pentru Click!

Mihai Trăistariu a cântat pentru turiștii din Albena

Deplasarea în Bulgaria nu a fost însă doar una de relaxare. Mihai Trăistariu a fost invitat în Albena pentru a susține un recital de aproximativ 60 de minute în fața turiștilor aflați în stațiune.

Pentru că în public urmau să fie persoane de mai multe naționalități, artistul și-a pregătit un repertoriu care a inclus atât melodii în limba română, cât și piese internaționale. Înainte de spectacol, Mihai Trăistariu anunța pe Facebook că pregătise inclusiv câteva dintre piesele sale cunoscute.

„Am făcut repetiții. O să cânt și 5-6 piese străine, pentru că, în public, sunt bulgari, greci, nemți. O oră am de cântat. Aștept românii, ca să-i dansez hore și sârbe. Și „Tornero” și „Cât de frumoasă ești!” și alte cele”, menționa el, pe Facebook, înainte de spectacol.

Câți bani a primit Mihai Trăistariu pentru recitalul de o oră

Mihai Trăistariu, care a ocupat locul al patrulea la Eurovision 2006 cu piesa „Tornero”, a dezvăluit și suma pe care a primit-o pentru concertul susținut în Bulgaria. Potrivit artistului, în public s-au aflat numeroși turiști germani, români și greci, dar și persoane de alte naționalități. Pentru recitalul de o oră, cântărețul spune că a primit 1.500 de euro.

„Erau nemți foarte mulți, români, greci, dar vin de toate națiile, deși astea predomină. Am fost plătit cu 1.500 de euro, pentru recitalul de o oră. Cânt vara asta și la terasele românești, însă sunt alte tarife, alte condiții, nu prea au bani, tot mai bine se câștigă pe afară, în alte țări.”

Mihai Trăistariu are un program încărcat în lunile iulie și august

În timpul deplasării în Bulgaria, Mihai Trăistariu a reușit să își facă timp și pentru câteva ore de relaxare la piscină. Artistul spune însă că în lunile iulie și august programul său este foarte încărcat, atât din cauza concertelor, cât și a afacerii pe care o are în turism.

Cântărețul deține șase garsoniere în Mamaia Nord, pe care le închiriază în sezonul estival. Astfel, pe lângă spectacolele programate pe litoral și în alte zone ale țării, acesta se ocupă și de turiștii care vin la cazare.

Mihai Trăistariu spune că în primele luni ale sezonului cald a reușit să ajungă de mai multe ori la plajă, însă în perioada de vârf a verii timpul liber este mult mai limitat.

„Am apucat vreo 9 plaje, în aprilie, mai și iunie. În iulie-august nu am când. Am concerte, de luni până vineri, pe Litoral, în fiecare seară, de pe la ora 17.30, iar în weekenduri merg prin țară, ca să cânt pe la nunți, botezuri, zilele comunei, zilele orașului.

Plus că, toată vara, începând cu ora 14.00, îmi vin turiștii la cazare. Zi de zi. Deci e o hărmălaie în capul meu, în iulie și în august. Și, atunci, abia în septembrie și în octombrie fug din nou la plajă”, a mai menționat el.

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