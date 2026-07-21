Cei trei hoți implicați în furt au primit pedepse cuprinse între doi ani și șase luni și patru ani de închisoare.

Pentru că era recidivist, unuia dintre hoți i s-a adăugat o pedeapsă cu suspendare, primind în final cinci ani și șase luni de închisoare. Pedepsele aplicate au fost reduse cu o treime după ce toți cei trei acuzați au recunoscut acuzațiile, așa cum a dezvăluit Libertatea.

Trei ani și șase luni de închisoare pentru Andrei Grigoraș, patru ani de închisoare pentru Eduard Sebastian Abraham și doi ani și șase luni de închisoare pentru Florin Dorin Vlad.

Acestea sunt pedepsele aplicate de Tribunalul Timiș, după reducerile aplicate, ca urmare a recunoașterii sau a denunțurilor făcute. În cazul lui Florin Dorin Vlad, pedeapsa finală este de cinci ani și șase luni, acestuia fiindu-i activată și o pedeapsă de trei ani cu suspendare pe care o avea în cazier.

Hotărârea Tribunalului Timiș nu este definitivă, putând fi atacată cu apel, care se va judeca la Curtea de Apel Timișoara.

Banii de pensii, furați ca în filme din sediul Poștei

Jaful de la Poșta Mare din Timișoara a avut loc în noaptea de 30 spre 31 mai 2025. Abraham și Vlad au pătruns în clădire pe o intrare de pe bulevardul Mihai Eminescu (partea laterală). Intrați în clădire, spărgătorii au forțat ușa de acces în camera care asigură accesul în casierie, dislocând și fereastra acesteia.

După ce au cărat la mașină cei 16 saci în care se aflau 9.470.000 de lei, hoții au furat DVR-ul sistemului de supraveghere, iar pentru a-și asigura intrarea și ieșirea au modificat orientarea camerelor de supraveghere, fiind folosit și un sistem de bruiaj al sistemului de alarmă. După furt, hoții au schimbat butucul ușii clădirii pentru a lăsa impresia că intrarea n-a fost forțată.

Vigilența polițiștilor rutieri a salvat banii. La scurt timp după furt, mașina folosită la spargere a ajuns pe strada Jiul, iar de acolo pe Splaiul Nicolae Titulescu, spre bulevardul Dragalina. La vederea unui echipaj de Poliție, duba Fiat Doblo cu care erau cărați banii a virat brusc la dreapta, pe strada Anton Seller. În momentul în care a fost ajuns de polițiști, șoferul a oprit mașina și a luat-o la fugă.

Hoțul a fost prins, iar în momentul în care au verificat mașina, polițiștii au descoperit că acesteia îi erau aplicate numere false, iar când a fost verificat interiorul au fost găsite unelte pentru spargeri și mai mulți saci cu inscripția „Poșta Română”.

În cei 16 saci din mașină era suma de aproape 10 milioane de lei. La scurt timp după jaf, Nelu Balaș, fost director al Poștei din Timișoara, a declarat pentru Libertatea că, la modul în care au operat hoții, este convins că a existat un complice din interior.

În urma anchetei derulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș nu au fost găsite probe care să indice complicitatea vreunui angajat al Poștei, dar un denunț depus de unul dintre autorii jafului a scos la iveală că hoții au avut-o complice pe o angajată a Poștei.

Autor al „jafului secolului”, martor al DNA într-un dosar de corupție

Libertatea a dezvăluit că, înainte cu o lună de jaful de la poștă, unul dintre hoți, Eduard Sebastian Abraham, a depus mărturie într-un dosar de corupție de la DNA. Abraham acuza corupția de la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR.

Eduard Sebastian Abraham a depus mărturie într-un dosar de corupție de la DNA

Abraham, care a fost condamnat în trecut pentru că a făcut parte dintr-o grupare de spărgători de lux, s-a oferit să îi ajute pe procurorii DNA să dovedească corupția șefului ISCTR.

„Consider că nu mi se pare normal să se dea aceste sume de bani ca mită șefului ISCTR – Inspectoratul Teritorial 5 pentru ca o firmă de transport să își poată desfășura activitatea în liniște, fără a fi amendată. De aceea, doresc să colaborez cu organele de urmărire penală pentru a dovedi faptele de corupție ale șefului ISCTR, precum și a acelor patroni de firme care continuă să dea mită”, se mai arată în declarația de martor dată de Abraham, la DNA, în 14 martie 2025, cu o lună și jumătate înainte de „jaful secolului”.

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