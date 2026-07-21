Curtea de Apel București a respins contestația PNL. Decizia este definitivă, aripa Bolojan rămâne blocată de puciști

Decizia instanței de apel este una definitivă și blochează din punct de vedere juridic procedura prin care noua echipă condusă de Ilie Bolojan a preluat cârma formațiunii.

Decizia de marți vine să confirme pronunțarea dată în primă instanță de Tribunalul București. La acel moment, judecătorii au dispus suspendarea hotărârii Consiliului Național prin care fusese convocat Congresul Extraordinar al liberalilor.

Statutul PNL care a fost adoptat în cadrul Congresului Extraordinar a fost, la rândul său, suspendat de un alt complet de judecată de la Tribunalul București. Această din urmă hotărâre este supusă în prezent unei noi căi de atac.

În paralel cu aceste suspendări de urgență, conducerea liberală a depus noul Statut spre autorizare oficială tot la Tribunalul București, așa cum impune Legea partidelor politice. Însă procedura administrativ-judiciară s-a împotmolit rapid: două judecătoare desemnate să analizeze dosarul au formulat deja cereri de abținere.

Motivul invocat de magistrați este acela că au judecat deja în trecut cereri paralele formulate de puciștii din PNL și s-au pronunțat pe fondul conflictului intern.

În prezent, există nu mai puțin de opt procese deschise de tabăra opozanților împotriva propriei conduceri de partid. Bătălia juridică este împărțită astfel: patru acțiuni au fost inițiate și înregistrate la Tribunalul Ilfov, iar alte patru pe rolul Tribunalului București.

Într-o ședință desfășurată luni, Biroul Politic Național (BPN) a votat cu o majoritate de două treimi demiterea președinților și dizolvarea Birourilor Politice Județene și de Sector pentru șase filiale ale partidului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE