Un român a povestit cum era să fie jefuit în Italia

Andu și iubita lui sunt deja populari pe TikTok și cunoscuți în mediul online. Cei doi îndrăgostiți au plecat în Italia pentru un concert și au decis să facă o plimbare și la celebrul Lacul Como, unde au avut o surpriză neplăcută.

Tânărul a povestit pe TikTok cum erau să fie jefuiți chiar în localitatea Varenna, la scurt timp după ce au coborât din tren.

„Era să fim furați în Como și vreau să fac acest clip ca toți românii care merg acolo să nu pice în plasa în care noi era să picăm astăzi. Deci dacă mergeți în Varenna, sunt niște băieți mici. Erau să ne ardă pe noi astăzi”, explică Andu pe TikTok.

Metoda prin care tinerii au încercat să-l jefuiască pe român în Italia

În videoclipul devenit viral pe TikTok, Andu explică cum unul dintre tineri a venit la el și la iubita lui și le-a spus că le face o poză. Băiatul s-a îndepărtat pe motiv că știe exact locul din care le va ieși cea mai bună poză și a fugit cu telefonul.

„Zice: hai să îți fac o poză. Ne zice că știe el un loc și se duce undeva mai la distanță și era să fugă”, mai spune el.

Cum au reușit să recupereze imediat telefonul de la presupusul hoț

Norocul românilor a fost însă un alt cuplu, care aștepta la rând pentru aceeași poză. Aceștia au reușit să-l prindă rapid și să-l oprească pe băiatul care le luase telefonul.

„Noi astăzi am avut noroc că era încă un cuplu în spate și l-au ținut. Era să plece cu telefonul, sub pretextul că vezi Doamne vrea să îți facă o poză”, a mai spus Andu pe TikTok.

Andu și Betty le atrag acum atenția românilor să fie foarte atenți când merg la Lacul Como și să nu accepte să le facă poze nimeni care se apropie de ei cu o astfel de propunere.

„Deci dacă sunteți pe malul lacului și cineva vă zice: hai să își facem o poză, fugiți pentru că vrea să vă ia telefonul. Vă ziceam asta ca să nu pățiți ce era noi să pățim astăzi”, a mai spus el.

Ce să vizitezi la Lacul Como din Italia

Zona Lacului Como este una dintre cele mai pitorești destinații din regiunea Lombardia, renumită pentru satele medieval și grădinile luxuriante. Printre principalele puncte de atracție se numără:

Bellagio: Cunoscut drept „perla lacului”, localitatea este situată exact în punctul unde lacul se bifurcă în două brațe. Se remarcă prin străduțele înguste pietruite, boutique-urile elegante și grădinile spectaculoase ale Vilei Melzi.

Varenna: Un sat tradițional de pescari pe malul estic, faimos pentru Passeggiata degli Innamorati sau Aleea Îndrăgostiților, o pasarelă suspendată deasupra apei, și pentru castelul medieval Castello di Vezio.

Orașul Como: Centrul administrativ aflat la capătul sudic al lacului, unde turiștii pot vizita Catedrala din Como, piațetele istorice și se pot urca cu funicularul către localitatea Brunate pentru o panoramă de la înălțime.

Menaggio: O stațiune apreciată pentru faleza sa extinsă și arhitectura din perioada Belle Époque.

Turiștii trebuie să fie însă atenți la gestul care le poate aduce o amendă de 200 de euro. Dacă pleacă de la plajă în costume de baie, aceștia riscă să fie sancționați aspru de către autorități.

Cum ajungi la Lacul Como dacă pleci de la București

Traseul cel mai rapid și accesibil din București către Lacul Como presupune o combinație de zbor direct și transport feroviar:

Zbor din București: Călătoria începe cu un zbor direct din București către unul dintre aeroporturile din zona Milano: Milano Malpensa sau Milano Bergamo, durata zborului este de aproximativ 2 ore și 15 minute.

Călătoria începe cu un zbor direct din București către unul dintre aeroporturile din zona Milano: Milano Malpensa sau Milano Bergamo, durata zborului este de aproximativ 2 ore și 15 minute. Transferul cu trenul de la Milano: de la Aeroportul Malpensa, poți lua trenul express Malpensa Express direct până la gara Saronno sau Milano Cadorna, de unde schimbi cu un tren regional conectat direct la gara Como Lago sau Como San Giovanni. Mersul trenurilor poate fi consultat pe pagina operatorului regional Trenord sau pe platforma națională Trenitalia. De la Aeroportul Bergamo, se ia un autobuz de transfer până la gara centrală Milano Centrale, de unde pleacă trenuri directe către Como San Giovanni sau Varenna-Esino.

Zona Lacului Como este una dintre cele mai pitorești destinații din regiunea Lombardia. Sursa foto: Shutterstock

Câți turiști au vizitat Lacul Como în 2025

Conform raportărilor statistice naționale privind fluxurile turistice publicate de Institutul Național de Statistică din Italia (ISTAT) și a datelor agregate la nivelul regiunii Lombardia, anul 2025 a marcat un nou record istoric de vizitatori străini.

Peste 56% din totalul înoptărilor pe teritoriul italian au aparținut turiștilor străini, iar în zona Lacului Como și provincia Lecco s-a înregistrat o creștere sustenabilă a numărului de sosiri internaționale. Ritmul de creștere al fluxului de turiști români în regiunea Lombardia a urmat tendința generală de expansiune din Europa de Est, românii plasându-se în topul vizitatorilor din regiune pentru sejururi scurte și turism de weekend.

Peste 56% din totalul înoptărilor pe teritoriul italian au aparținut turiștilor străini. Sursa foto: Shutterstock

Povestea Lacului Como din Italia

Lacul Como este un lac de origine glaciară, având o adâncime maximă de peste 400 de metri, ceea ce îl face unul dintre cele mai adânci lacuri din Europa. Formarea sa în formă de „Y” inversat este rezultatul topirii ghețarilor din Alpii Retici la finalul ultimei ere glaciare, evoluție documentată de patrimoniul cultural regional pe portalul Lombardia Beni Culturali.

Din punct de vedere istoric, așa cum subliniază ghidul istoric Lake Como Tourism, lacul a reprezentat o arteră comercială și strategică majoră încă din timpul Imperiului Roman. În secolul al XIX-lea, odată cu dezvoltarea mișcării romantice, zona a devenit o destinație de refugiu preferată pentru poeți, compozitori și aristocrați europeni (precum Stendhal, Franz Liszt sau Lord Byron). În epoca modernă, povestea Lacului Como a fost revitalizată de industria cinematografică mondială, mai relatează și National Geographic.

Castelele și vilele istorice de pe malul apei reprezintă elementul definitoriu al peisajului din Como. Sursa foto: Shutterstock

Care sunt cele mai populare case de pe malul Lacului Como din Italia

Castelele și vilele istorice de pe malul apei reprezintă elementul definitoriu al peisajului din Como:

Villa del Balbianello (Lenno): Cea mai celebră vilă de pe lac, administrată de FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. Situată pe un promontoriu stâncos, vila a fost decorul unor filme faimoase precum Star Wars: Episode II și Casino Royale.

Villa Carlotta (Tremezzo): Renumită pentru muzeul de artă găzduit în interior și pentru grădina botanică uriașă de 8 hectare, renumită pentru colecțiile de azalee și rododendroni. Detalii complete sunt pe pagina oficială Villa Carlotta.

Villa Monastero (Varenna): O fostă mănăstire medievală transformată în reședință eclectică, ce deține un parc botanic ce se întinde pe aproape 2 kilometri de-a lungul malului.

Villa d’Este (Cernobbio): Transformată într-un hotel de 5 stele de lux mondial, vila datează din secolul al XVI-lea și este renumită pentru grădinile sale renascentiste.

Villa Oleandra (Laglio): Reședința privată a actorului George Clooney, devenită un simbol al turismului modern pe Lacul Como.

Cât costă o plimbare cu barca pe Lacul Como din Italia

Transportul pe apă este gestionat de compania publică oficială de navigație. Tarifele, potrivit portalului italian Navigazione Laghi – Tariffe Lago di Como, sunt reglementate și diferă în funcție de tipul de bilet ales:

Bilete de cursă simplă: Prețurile pentru cursele obișnuite de battello variază între 10,40 € (pentru trasee scurte, ex. Como – Urio) și 16,70 € pentru adulți (trasee mai lungi, ex. Como – Nesso).

Abonament de o zi / Bilet de liberă circulație: Permite urcarea și coborârea nelimitată de pe vapoare într-un anumit sector al lacului sau pe întreg lacul. Prețurile pentru adulți pornesc de la aproximativ 15,00 € – 25,00 €/zi, în funcție de zona acoperită.

Cursă rapidă: Necesită achitarea unui supliment de viteză pe lângă biletul standard (aproximativ 3,00 € – 5,00 € suplimentar).

Tururi private sau închirieri de bărci fără permis: Închirierea unei bărci de mici dimensiuni (Barche a motore senza patente) costă în medie între 70 € și 120 € pe oră, combustibilul fiind separat.

Transportul pe apă este gestionat de compania publică oficială de navigație. Sursa foto: Shutterstock

Cum să te ferești cel mai bine de hoți când ești turist în străinătate

Pentru turiștii care pleacă în vacanțe în străinătate, în zonele turistice și foarte agglomerate, există o serie de recomandări:

Lăsați documentele originale la cazare: Călătoriți prin oraș doar cu copii ale pașaportului sau buletinului și păstrați actele originale, banii lichizi și cardurile de rezervă în seiful din cameră.

Atenție sporită în mijloacele de transport și gări: Zonele de tranzit (cum sunt gara Milano Centrale sau trenurile dintre Milano și Como) și cozile la vapoare sunt locuri preferate de hoții de buzunare. Păstrați rucsacul sau geanta în față, strânsă la piept.

Evitați expunerea obiectelor de valoare: Nu lăsați telefoanele mobile sau portofelele pe mesele teraselor și nu purtați bijuterii scumpe la vedere în spațiile aglomerate.

Protejați mașina închiriată: Dacă călătoriți cu autoturismul, nu lăsați bagaje, haine sau obiecte de valoare la vedere pe banchete, nici măcar pentru câteva minute, și asigurați-vă că vehiculul este încuiat.

Apelați la numerele de urgență oficiale: În cazul unui incident sau furt pe teritoriul Italiei, contactați imediat numărul unificat de urgență 112 (Carabinierii/Poliția) sau Consulatul General al României la Milano.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE