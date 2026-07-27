Producătorii „Odiseea” au intervenit după ce filmul a apărut online

Deși faptul că a apărut online nu pare să fi afectat în mod semnificativ performanța în box office a producției, aceasta ridică noi întrebări despre gestionarea încălcărilor drepturilor de autor pe platformele de socializare.

Filmul „Odiseea” a fost lansat în iulie 2026 și a obținut deja încasări globale de 640 de milioane de dolari. În al doilea weekend de la lansare, acesta a generat 87 de milioane de dolari în Statele Unite, în ciuda unei scăderi de 30% față de weekendul de deschidere.

Compania Universal Pictures, producătorul filmului, a reacționat prompt la incident. „Am luat la cunoștință de postarea neautorizată a filmului și am inițiat imediat protocoalele de eliminare a acestuia.

Tratăm cu seriozitate încălcarea drepturilor de autor și vom lua toate măsurile adecvate pentru a ne proteja conținutul și drepturile de proprietate intelectuală”, se arată într-un comunicat al companiei.

Elon Musk și Christopher Nolan, în centrul controversei

Proprietarul platformei X, Elon Musk, a fost un critic vocal al filmului „Odiseea”, contestând distribuția acestuia, în special alegerea actriței de culoare Lupita Nyongo pentru rolul Elenei din Troia.

Musk a folosit rețelele de socializare pentru a-și exprima nemulțumirea față de ceea ce el consideră a fi o abordare influențată de cultura diversității, echității și incluziunii (DEI).

Recent, el a anunțat că intenționează să folosească platforma sa de inteligență artificială, Grok Imagine, pentru a crea o versiune „corectă din punct de vedere istoric” a poemului epic al lui Homer.

În ciuda controverselor, Christopher Nolan a răspuns criticilor cu calm. „Aceste conversații care au loc înainte ca oamenii să vadă filmul – sunt întotdeauna irelevante, pentru că nimeni dintre cei care le poartă nu știe încă ce este de fapt filmul”, a declarat regizorul.

Incidentul ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea platformei X de a monitoriza și elimina rapid conținutul neautorizat. Reprezentanții platformei nu au oferit încă un răspuns oficial cu privire la eveniment.

Noul film al lui Christopher Nolan, „Odiseea”, a stârnit dezbateri aprinse în Grecia, țara care a dat lumii epopeea lui Homer. De la premiera sa internațională din 18 iulie 2026, pelicula a generat reacții mixte, iar în Grecia, țara care revendică paternitatea operei originale, discuțiile s-au concentrat pe alegerea distribuției și libertatea artistică a regizorului.

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