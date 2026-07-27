Frauda exploatează emoţiile şi presiunea timpului

Specialiştii DNSC explică modul de operare al atacatorilor: mesajul începe prin a anunţa o „restanţă” pentru a genera o stare de îngrijorare.

„Mesajul stabileşte de la început emoţia – după ce ne prezintă o veste proastă (restanţa), ne oferă «avantajul» de a achita suma restantă fără penalităţi: «ţinând cont de istoricul dumneavoastră de plată, vă oferim o ultimă oportunitate de a achita suma datorată fără penalităţi de întârziere”, arată experţii DNSC.

Ulterior, mesajul include un link către un site fraudulos, controlat de atacatori, unde utilizatorii sunt încurajaţi să introducă date personale şi financiare. Aceste informaţii pot fi folosite ulterior pentru a compromite conturi bancare şi a provoca pierderi financiare.

Pentru a grăbi decizia victimei, mesajul subliniază urgenţa şi posibilele consecinţe. Un exemplu furnizat de DNSC menţionează: „Atenţie: Termenul limită de plată este 28 iulie 2026. După această dată, pot fi aplicate taxe suplimentare de cel puţin 200 de lei, inclusiv costuri de recuperare şi dobânzi, iar situaţia poate avea consecinţe asupra istoricului dumneavoastră de credit”.

Cum recunoşti tentativa de fraudă

Potrivit DNSC, semnele care trădează o tentativă de fraudă includ:

sursa mesajului este o adresă de e-mail

domenii suspecte sau fără legătură cu instituția oficială

formulări alarmante și presiune privind termenul-limită: „termenul limită de plată”, „taxe suplimentare de cel puțin 200 lei”, „vă oferim o ultimă oportunitate de a achita suma datorată”

solicitarea accesării urgente a unui link

prezența celor 3 elemente comune tentativelor de fraudă – emoția, urgența, urmată de socilitarea furnizării de date

Recomandările DNSC pentru a nu pica în capcană

DNSC oferă câteva sfaturi utile pentru a preveni astfel de situaţii:

Nu accesaţi link-uri suspecte primite prin SMS-uri sau e-mailuri.

Verificaţi întotdeauna sursa mesajelor şi autenticitatea link-urilor prin comparaţie cu site-ul oficial al instituţiei.

Nu introduceţi date personale sau bancare pe pagini nesigure.

Raportaţi tentativele de fraudă la numărul 1911 sau prin Platforma Naţională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică: https://pnrisc.dnsc.ro.

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