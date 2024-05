Dincolo de cariera ei în actorie și televiziune, Alina Pușcaș și-a întemeiat o familie alături de medicul stomatolog Mihai Stoenescu. Cei doi s-au căsătorit civil acum cinci ani de zile și tot atunci aveau de gând să se cunune religios și să facă o petrecere, însă pandemia le-a dat planurile peste cap.

„Noi am vrut să facem nunta în 2019. Am făcut atunci cununia civilă și în 2020 era deja programat totul să facem nuntă în Grecia, în Mykonos, însă a venit pandemia. Și s-a închis. Nu am avut voie. Ne-au spus foarte clar că putem să facem petrecere, dar nu se dansează, se stă la masă, nu ai voie să fii mai mult de 50 de persoane”, spunea prezentatoarea la Antena Stars.

Împreună au și trei copii alături de care călătoresc în multe vacanțe, majoritatea dintre ele în străinătate. Chiar dacă ea e prezentă săptămânal pe micul ecran, soțul ei e o persoană discretă, rar apare în imagini pe rețelele de socializare.

Alina Pușcaș, elegantă alături de soțul ei

Alina Pușcaș a făcut acum o excepție și a publicat o imagine cu ea și soțul. De-o parte e ea, îmbrăcată într-un corset din dantelă verde, cu sacou și fustă neagră, de-o parte e soțul ei, care poartă haine elegante, cu cămașă și sacou bleumarin.

„Având în vedere că tot mai rar îl prind în poze de cuplu, marchez momentul postând-o pe aceasta de aseară pe feed, sa rămână posterității 😁😇❣️❤️‍🔥”, a transmis Alina Pușcaș, care apare într-un club alături de Mihai Stoenescu, la o petrecere.

Fanii au remarcat imediat imaginea și au făcut comentarii despre soțul vedetei și ipostaza în care s-au pozat: „Ce ochi fascinanți are! Să fiți fericiți! Se citește iubirea și legătură unica!”, „Doi oameni frumoși! Iar copiii sunt și mai și. Fiti fericiți și bucurați-vă!”, „Frumoși amândoi, dar el nu prea știe să stea la pozat. Oricum omul contează”.

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu au refuzat să participe la „Power Couple”, la Antena 1

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu nu au putut onora invitația la „Power Couple” din cauza profesiei lui. Soțul prezentatoarei TV deține un cabinet stomatologic ai cărui pacienți depind de el.

„Mi s-a propus chestia asta dinainte să înceapă filmările. Dacă aș fi avut un soț cu o altă meserie, poate ar fi fost mai simplu, dar din păcate, mă rog, din păcate. Din fericire pentru noi, soțul meu este un medic stomatolog cu clinica, Doamne-ajută, plină.

Și atunci n-a putut să conceapă să-și lase pacienții fără tratamentele complete. Plus că mai erau și copiii, familia. Deci nu. A fost efectiv imposibil să facem alegerea asta, dar ne-ar fi plăcut să fim acolo”, a spus Alina Pușcaș, pentru UNICA.ro.

De asemenea, Alina Pușcaș a declarat că a primit propunerea de a participa la America Express, însă a refuzat categoric, iar motivul este unul foarte serios. Vedeta a recunoscut că lipsa igienei a determinat-o să nu accepte.

„Cu Asia Express avem o chestie legată de lipsa de curățenie, igienă. Nu putem. Efectiv suntem obsedați de asta. Știu că dinainte să apară emisiunea ne puneam problema să mergem până în India să facem o vacanță acolo. Am zis că nu, sub nicio formă, chiar dacă există resorturi. Evident că te-ar tenta să ieși în stânga și în dreapta și am zis că nu, efectiv nu vrem. Nu, ne era și teamă de tot felul de boli. Nu, am zis mai bine stăm acasă, mai aproape”, a mai spus Alina Pușcaș pentru sursa citată.

