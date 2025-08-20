Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, a devenit subiect de dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare, după ce a vizitat Mănăstirea Prislop purtând o fustă mini. Cântăreața, aflată pentru prima dată la acest lăcaș de cult, a oprit la mormântul Părintelui Arsenie Boca în drum spre un concert, însă ținuta aleasă i-a împărțit pe internauți în două tabere.

„Mai devreme, în drum spre concert, am ajuns pentru prima oară la Mănăstirea Prislop, la mormântul Părintelui Arsenie Boca. M-am rugat pentru sănătate, liniște și pace sufletească”, a scris Andreea Bălan pe rețelele de socializare.

Andreea Bălan a fost criticată pentru ținuta aleasă

Fotografiile surprinse la fața locului au fost intens comentate, unii considerând că artista a dat dovadă de lipsă de respect față de spațiul religios, în timp ce alții i-au luat apărarea, susținând că gestul ei a fost unul sincer și lipsit de intenții negative.

„Înainte să mă uit la comentarii, am știut că majoritatea sunt despre fustița scurtă… Credința o porți în suflet, nu e despre cum te îmbraci, despre cum arăți și câte tatuaje ai!”, a comentat cineva.

De cealaltă parte, criticii au comentat că vizitele la mănăstiri presupun un anumit cod vestimentar și au considerat ținuta artistei nepotrivită pentru un asemenea loc.

„Zău? Atunci du-te în chiloți la biserică sau la mănăstire… Dacă tot mergi o dată la ceva timp într-un loc atât de sfânt, eu zic că trebuie să mergi îmbrăcată corespunzător, nu cu cracii la vedere… Andreea Bălan se îmbracă numai așa de când o știu eu și totuși acum putea să facă o «excepție»“, a replicat o altă persoană, potrivit unica.ro.

„Cum de i s-a permis să meargă așa la mănăstire? Extraordinar unde s-a ajuns…”, a scris cineva. „S-a schimbat moda la mănăstire?”, a întrebat altcineva. „La mănăstire și la biserică nu se merge așa, boită, vopsită, la mini și cu decolteu”, a fost un alt comentariu.

„Nu e vorba despre «te îmbraci cum vrei/credința e în suflet nu în fustă etc.». Dacă de mii de ani s-a păstrat această rânduială în biserică, de ce nu ne supunem regulii locului?! Nu arde carnea nimănui dacă porți o fustă peste genunchi și o năframă pe cap jumătate de oră cât stai și te rogi! Biserica nu e despre «EU», ci despre a te face mic în fața lui Dumnezeu și a cere cu smerenie și decență! Nu facem omul «depravat» că a purtat o fustă scurtă, toți greșim, dar într-un loc sfânt trebuie să ne ferim de orice ocazie de a da ispite călugărilor de acolo și oamenilor din jur, atât”, a transmis altcineva.

Au existat și multe persoane care i-au luat apărarea artistei. „Credința este ceea ce ai în suflet. Ce este acolo nu-ți poate lua nimeni și nici nu trebuie să dai explicații sau să te conformezi doar că așa vrea publicul. Bravo Andreea, pentru tine și sufletul tău ai ajuns într-un loc mirific, cu o însemnătate aparte. Ești divină!”, este doar unul dintre multele mesaje de susținere, apreciat de solistă.

De-a lungul timpului, Andreea Bălan și-a obișnuit publicul cu alegeri vestimentare îndrăznețe, iar apariția de la Prislop nu a făcut excepție. Chiar dacă intenția ei a fost aceea de a vizita un loc încărcat spiritual, reacțiile împărțite arată că, de fiecare dată, imaginea artistei rămâne un subiect intens discutat.

