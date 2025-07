Îmbrăcată lejer, într-o rochie cu bretele, de culoare albastră, Andreea Marin radiază de fericire. „Cum unde mă pregăteam să plec în seara acestor fotografii?! La dans! Nu glumesc, știu că sunt cam serioasă în general, dar de două ori pe an, dansez până în zori – de ziua mea și când ajung în cea mai veselă tavernă din Capri.

Fiica mea obișnuiește să spună, mai în glumă, mai în serios: «nu plecați cu mami în vacanță, nu vă lasă să vă relaxați, vă obligă să vedeți toate muzeele, spectacole, să cunoașteți istoria locurilor, n-are stare!».

Și are dreptate, asta sunt eu, curioasă să aflu înainte de a fi dornică de odihnă, dar promit să vă arăt mâine că știu și ce înseamnă dansul și voia bună, urmate de un somn bun și pacea de după furtună, recunosc! Așa că… pe mâine, cu veselie și energie!”, a scris Andreea Marin pe contul de socializare.

Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a slăbit 20 de kilograme, iar acum arată perfect. Recent, vedeta a dezvăluit că a apelat la ajutorul unui nutriționist, atunci când a aflat că are probleme de sănătate și trebuie să scape neapărat de kilogramele în plus.

„În cazul meu, a slăbi a fost o necesitate indicată de medici, nu o dorință de a întineri sau de a fi trasă prin inel.

Azi am cu 20 kg mai puțin decât acum mai bine de un an și jumătate, chiar doi, am slăbit în timp, ușor-ușor, nu mai mult de un kilogram și jumătate pe lună, doar startul pe care eu l-am numit «deblocarea» a însemnat, în prima lună de dietă și detoxificare, o slăbire mai rapidă (cam 5 kg, aveam și de unde).

Apoi am intrat în faza de dietă în care slăbirea a fost mai lentă, dar sigură și mai ușor de acceptat de către corpul meu”, a declarat Andreea Marin, în emisiunea lui Cristi Brancu, potrivit Click.