Rothenburg ob der Tauber

În Bavaria, Rothenburg ob der Tauber este adesea descris ca prototipul unui oraș medieval de poveste. Străduțele pavate cu piatră și casele cu grinzi de lemn creează o atmosferă de basm. Cel mai romantic loc din oraș – și una dintre cele mai fotografiate atracții turistice din Germania – este colțul pitoresc Plönlein, cu poarta orașului și casele sale înclinate. Nu ratați o plimbare pe zidul orașului, care oferă o priveliște spectaculoasă asupra împrejurimilor. Vizitatorii pot explora numeroase muzee dedicate istoriei medievale, inclusiv un muzeu de criminologie cu instrumente de tortură.

Sfatul redacției germane este să încercați specialitatea locală din aluat fraged, numită „Schneeballen”, un produs de patiserie prăjit făcut din aluat prajit, deosebit de popular în zonă.

Bretten

Aproape de Karlsruhe, orașul medieval Bretten prinde viață în lunile de vară, mai ales datorită festivalului „Peter und Paul Fest”. Acest festival unic aduce în prim-plan tradiții medievale, cu meșteșugari, costume de epocă, preparate culinare autentice și spectacole de dans. Atmosfera vibrantă transformă chiar și scepticii în fani ai Evului Mediu.

Sfatul redacției Blick este să nu ratați ediția din 2026 a festivalului „Peter und Paul Fest”, care va avea loc între 3 și 6 iulie, în piața centrală din Bretten.

Wismar

Pe coasta Mării Baltice, Wismar, un fost oraș hanseatic de o importanță majoră, păstrează farmecul vremurilor trecute. Vizitatorii pot admira vechile depozite din port și clădirile gotice din cărămidă, cum ar fi Biserica Sf. Nicolae.

Pe piața centrală, „Wasserkunst”, o fântână impunătoare, amintește de rolul său istoric în alimentarea cu apă potabilă a orașului.

Sfatul redacției germane este să vă extindeți șederea în zonă pentru a descoperi atracții din apropiere, precum orașul Schwerin sau stațiunea balneară Boltenhagen.

Lindau

Lindau este faimoasă pentru centrul său istoric, care se află pe o insulă pitorească din Lacul Constance. Răsfoiți arhitectura spectaculoasă a Primăriei din secolul al XV-lea sau bucurați-vă de o plimbare de-a lungul promenadei portului, unde cafenelele și iahturile creează o atmosferă relaxantă.

Sfatul germanilor este să încercați traseul „Bodensee-Rundweg”, care vă permite să descoperiți toate punctele de atracție din jurul lacului, inclusiv Lindau, fie pe jos, fie cu bicicleta.

Esslingen

Situat pe malurile râului Neckar, aproape de Stuttgart, Esslingen impresionează prin combinația sa de istorie și natură. Printre atracțiile de neratat se numără galeriile de artă din Villa Merkel, Castelul Esslingen cu zidurile sale medievale și restaurantul din interior, dar și Parcul Zoologic Nymphaea, o oază liniștită cu lacuri și animale sălbatice.

Sfatul presei germane este să vizitați Esslingen în perioada sărbătorilor de iarnă pentru a vă bucura de atmosfera unică a Târgului de Crăciun cu tematică medievală.

Plön

Lângă Kiel, Plön este o destinație liniștită, ideală pentru cei care caută relaxare și explorare. Orașul este înconjurat de ape, iar principalele atracții includ marele lac Plöner See și castelul impresionant. Regiunea este perfectă pentru sporturi acvatice, iar centrul orașului, cu străzile sale pitorești, este ideal pentru plimbări.

Încercați un tur al orașului cu canoe, sfătuiește publicația germană. Priveliștile asupra castelului sunt spectaculoase, iar o oprire pe insula Prinzeninsel este ideală pentru o baie răcoritoare.

Worpswede

La mică distanță de Bremen, Worpswede este un loc de întâlnire pentru iubitorii de artă. Aici, în inima regiunii unice Teufelsmoor, artiști celebri precum Paula Modersohn-Becker și Rainer Maria Rilke au găsit inspirație.

Rilke descria atmosfera locului astfel: „Un cer de o schimbare și măreție indescriptibilă”. Orașul este înconjurat de peisaje pitorești, iar strada principală, Bergstrasse, găzduiește numeroase muzee și galerii.

Sfatul publicației germane este să participați la cursurile și seminarele oferite de artiștii locali. Detalii găsiți pe site-ul comunității artistice din Worpswede.

