„Cu toţii avem nevoie de explicaţii”

Cristian Jardan, ministrul Culturii din Republica Moldova, i-a felicitat atât pe reprezentantul Moldovei, Satoshi, cât și pe Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, dar și-a exprimat public nedumerirea față de diferența uriașă dintre votul publicului și cel al juriului.

„Vreau să se înţeleagă că Ministerul Culturii al Republicii Moldova nu are nicio legătură directă cu organizarea Eurovision în Moldova. Noi am sprijinit cu tot ce se poate organizatorii (compania publică Teleradio-Moldova) şi da, cu toţii avem nevoie de explicaţii, mai ales după aşa un vot al publicului din Republica Moldova”, a precizat Cristian Jardan, potrivit News.ro.

Apel la evitarea discursului de ură

Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, a făcut apel la evitarea discursului de ură. Artistul a subliniat că publicul din Republica Moldova a oferit României punctaj maxim, despre care spune că reflectă opinia „onestă” a cetăţenilor.

„Dragi români, vă mulţumim pentru suport şi atitudine! Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă”, a scris Satoshi pe contul său de Instagram.

El a făcut un apel „la raţiune”. „Nu alimentaţi ura. Ţările noastre au fost şi vor fi prietene”, a menţionat el.

După finala de la Viena au fost făcute publice numele membrilor juriului moldovean, iar una dintre persoanele implicate în procesul de vot a explicat diferențele dintre prestațiile văzute de juriu și cele urmărite de public în timpul show-ului live.

România a primit doar trei puncte din partea juriului moldovean, în timp ce Moldova a fost punctată de România cu 10 puncte. Rezultatul a provocat reacții puternice atât în România, cât și în Republica Moldova, mai ales în contextul în care Alexandra Căpitănescu a terminat competiția pe locul 3, după un televot masiv din partea publicului european.







