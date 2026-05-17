Pământul ar putea rămâne fără oxigen

Oamenii de știință avertizează de multă vreme că Soarele nu va rămâne mereu stabil, iar Pământul, în decurs de miliarde de ani, va suferi schimbări semnificative.

Potrivit portalului sârb de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier, o cercetare publicată în revista „Nature Geoscience” a dezvăluit că atmosfera Terrei va trece printr-o transformare dramatică peste aproximativ un miliard de ani, ceea ce va face planeta Pământ inospitalieră pentru majoritatea formelor de viață actuale.

Când ar putea rămâne Pământul fără cantitatea de oxigen necesară pentru a susține viața

Respirația este o funcție vitală pe care adesea o luăm de-a gata. Oxigenul reprezintă un element esențial pentru supraviețuirea plantelor, animalelor și oamenilor. Totuși, oamenii de știință subliniază că acest echilibru nu este etern.

Modelele lor estimează că nivelul de oxigen din atmosferă va rămâne stabil pentru încă aproximativ 1,08 miliarde de ani. După această perioadă, un declin brusc al oxigenului va transforma complet condițiile de pe planetă.

„Pământul ar putea ajunge să semene cu lumea primordială din trecutul îndepărtat, o perioadă în care viața complexă încă nu exista”, explică cercetătorii citați de sursa precizată mai sus.

Soarele va sta la baza schimbărilor care ar putea avea loc pe Pământ

Principalul factor responsabil pentru această schimbare este Soarele. În timp, steaua noastră devine tot mai strălucitoare, emițând cantități tot mai mari de energie.

Această creștere lentă, dar constantă a temperaturii va afecta atmosfera Pământului și concentrația de dioxid de carbon (CO₂) din aceasta.

„Dioxidul de carbon este crucial pentru fotosinteză”, explică studiul. Plantele, algele și microorganismele folosesc CO₂ pentru a produce oxigen. Odată ce concentrația acestuia va scădea sub un anumit nivel, procesul de fotosinteză va încetini, iar producția de oxigen se va reduce drastic.

Viața pe Pământ s-ar putea transforma

Potrivit cercetătorilor, schimbarea nu va fi una graduală, așa cum se credea anterior. În loc de o scădere lentă a oxigenului de-a lungul miliardelor de ani, atmosfera ar putea trece rapid într-o stare complet diferită.

Într-un astfel de scenariu, Pământul nu va mai putea susține majoritatea organismelor complexe cunoscute astăzi.

„Nu vor mai exista animale, păduri sau plante așa cum le știm acum. Vor supraviețui doar microorganismele simple, capabile să trăiască fără oxigen, similare bacteriilor care populau Pământul în urmă cu miliarde de ani”, avertizează oamenii de știință.

Oceanele ar putea fi în pericol

Un alt posibil fenomen studiat este așa-numitul „efect de seră umed”. Acesta apare atunci când încălzirea extremă a planetei declanșează evaporarea masivă a apei de pe suprafața Pământului.

Acest scenariu ar putea duce la dispariția oceanelor, schimbând radical geografia și ecosistemele planetei.

Deși aceste schimbări sunt prevăzute să se întâmple într-un viitor extrem de îndepărtat, cercetările subliniază fragilitatea echilibrului care susține viața pe Pământ și impactul inevitabil al evoluției Soarelui asupra planetei noastre.

