Partea I

„Am învățat că pot să fiu singură și nu e așa mare baiul. Am învățat că viața poate fi oricând luată de la capăt. Am învățat că avem fiecare din noi mai multe variante”, a spus Maria Popovici în podcast.

Actrița a recunoscut că, după separare, una dintre cele mai grele provocări a fost să accepte despărțirea și să înțeleagă cum poate merge mai departe. „Timpul chiar le vindecă la propriu, chiar se întâmplă asta”, a spus ea, mărturisind că a învățat să se asculte mai mult și să înțeleagă ce are nevoie cu adevărat.

În timpul discuției, Maria Popovici a vorbit și despre greșelile pe care oamenii le fac în relații și despre cât de ușor este să te pierzi într-o poveste de iubire. „Iubește pe cine vrei tu, fii fericită, trăiește-ți viața, implică-te, dar nu te mai pierde pe tine. Niciodată, niciodată în viața asta nu te mai pierde pe tine”, a transmis ea.

Partea II

Comediana a recunoscut că, după ani în care a trăit într-o relație de codependență, a descoperit cât de important este să existe spațiu personal și independență într-un cuplu. „Trebuie să ai timpul tău, o vacanță cu prietenele. El separat, să aveți și lucruri separate”, a explicat ea.

Cu sinceritate și autoironie, Maria Popovici a vorbit și despre felul în care umorul a ajutat-o să treacă peste momentele grele. „Umorul pentru mine este o salvare din tot, la propriu”, a spus actrița, care consideră că vulnerabilitatea este una dintre cele mai importante arme ale unui comedian.

