David Popovici și Taisia Nițuleasa formează un cuplu încă din perioada liceului. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când erau elevi la Colegiul Național „George Coșbuc” și au rămas împreună chiar și după ce au ales drumuri diferite în ceea ce privește studiile universitare.

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În timp ce Taisia Nițuleasa urmează cursurile SNSPA, David Popovici a ales să studieze psihologia în România, decizie care a atras atenția publicului la momentul respectiv. De-a lungul anilor, cei doi au preferat să își păstreze relația departe de lumina reflectoarelor, însă aparițiile lor împreună au fost apreciate de admiratorii sportivului.

Ieșire într-un local din Floreasca

Recent, David Popovici și Taisia Nițuleasa au fost surprinși într-un local din zona Floreasca. Ajunși la destinație cu mașina, cei doi au petrecut câteva momente înainte de a intra pe terasă. Potrivit imaginilor publicate cancan.ro, Taisia l-a ajutat pe sportiv în timp ce acesta parca autoturismul.

Ulterior, cei doi s-au îndreptat către local, unde au ales să petreacă timp împreună într-o atmosferă relaxată.

În timpul ieșirii, campionul român a fost recunoscut de un copil care a dorit să îl salute. David Popovici a răspuns cu amabilitate gestului și a schimbat câteva cuvinte cu micuțul admirator.

Potrivit informațiilor publicate de presa mondenă, David Popovici și iubita sa au ales preparate diferite. Sportivul a optat pentru două porții de ouă cu avocado, un preparat care se încadrează în alimentația specifică unui atlet de performanță, în timp ce Taisia Nițuleasa a ales o prăjitură cu vanilie.

Cine este Taisia Nițuleasa

Taisia Nițuleasa este cunoscută publicului mai ales datorită relației sale cu David Popovici, însă are propriile pasiuni și proiecte. Tânăra studiază la SNSPA și se descrie pe rețelele sociale drept dansatoare. De asemenea, ea a fost prezentă în momente importante din cariera sportivului.

La Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, Taisia s-a aflat în tribune și a susținut delegația României, fiind surprinsă în repetate rânduri fluturând steagul țării. Deși sunt împreună de mai mulți ani, David Popovici și Taisia Nițuleasa au ales să își trăiască relația departe de expunerea excesivă.

Aparițiile lor publice sunt rare, iar cei doi preferă să își concentreze atenția asupra studiilor și proiectelor personale. Cu toate acestea, fiecare apariție împreună atrage interesul admiratorilor campionului mondial, care urmăresc cu interes parcursul unuia dintre cei mai apreciați sportivi români ai momentului.

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