6 decembrie a fost ziua primului concert din cadrul turneului „Vis de Crăciun” al Andrei. La Bacău, în fața nenumăraților spectatori, Andra a urcat pe scenă și a cântat cele mai frumoase melodii de iarnă, având alături mulți artiști printre care Sore, Ducu Bertzi, dar și Eva Măruță.

Când fiica ei a urcat pe scenă, Andra a trăit emoții puternice. „Trebuie să prezint următorul moment. Dacă până acum am avut emoții, acum am cele mai mari emoții pentru că vine ea lângă mine. Inima mea e împărțită așa în patru căsuțe, pentru copiii mei, fiecare are o căsuță acolo și vine o parte din inima mea să îmi fie aici, alături.

E foarte emoționată, dar este o mare bucurie ca la fiecare concert de colinde să fie cu mine, aici. Iar cealaltă jumătate, Cătălin și David, ei ne susțin din culise. Vă rog să o aplaudați pe fiica mea, Eva Măruță! De când nu ne-am mai văzut a jucat într-un film.

Bună seara! A mai crescut, are 9 ani acum. Bine ai venit! Ai emoții?”, a spus Andra, care și-a pupat fiica când a urcat pe scenă.

Îmbrăcată într-o rochie roșie, cu mânuși și fundițe albe, Eva Măruță a zis: „Mulțumesc! Da, foarte mari!”. Alături de ele, în culisele concertului, au fost David și Cătălin Măruță.

„Bună, tati! David, te iubim! Acum putem să cântăm!”, a mai spus Andra.

Fericită de întreaga experiență, Eva Măruță a transmis pe Facebook: „M-am bucurat extreeeem de tare să cant iar cu mama în concertul de colinde, mai ales că am cântat și melodia mea preferată “ Let it Snow” Am avut așa mari emoti.. dar mi-au mai trecut când ne-am luat în brațe Te iubesc mult!”.

La finalul reprezentației lor, Andra și-a lăudat fiica. „Mă mai bucur și eu de câțiva ani în care pot să o invit eu pe scenă…Să vă inviți și pe mine la concertele tale! Și Orchestra Simfonică, și pe Andrei Tudor, și Grupul vocal Acapella, da? Promiți?”, a spus cântăreața, iar Eva a reacționat: „Da, promit!”. „Suntem asigurați! Viitorul sună bine!”, a încheiat celebra artistă.

Eva Măruță a jucat în filmul „Tati part-time”

„Tati part-time” e o comedie românească ce urmărește relația dintre Iustin, interpretat de actorul Alex Bogdan, un avocat tânăr al cărui viitor promițător este dat peste cap de o vizită neașteptată a finei lui, Maya, rol jucat de Eva Măruță.

Filmul reprezintă debutul cinematografic regizoral al Letiției Roșculeț, bazat pe un scenariu scris de ea și de Matei Dima, cunoscut drept BRomania. Avanpremiera filmului „Tati part-time” a avut loc în decembrie 2023, acolo unde în centrul atenției au fost Eva Măruță și Alex Bogdan, actorii principali.

