Smaranda Știrbu nu putea să lipsească de la Beach! Please 2025, festivalul lui Selly din Costinești. Cum a apărut? Ținuta ei a fost de-a dreptul îndrăzneață. Smaranda a ales un sutien alb cu detalii în formă de inimioare, o piesă vestimentară îndrăzneață care i-a pus în valoare silueta și a adăugat o notă romantică, dar provocatoare.

Smaranda Știrbu, apariție îndrăzneață la Beach, Please! 2025

A combinat topul cu o fustă mini cu șnur lateral, completată de o curea perlată, care a adus un vibe de Y2K reinterpretat, perfect pentru atmosfera de festival. Accesoriul care a transformat complet look-ul? O pereche de cizme Hunter roșu lucios, un statement neașteptat, dar eficient – atât practic, cât și fashion-forward, mai ales în contextul festivalului care are loc la mare. Contrastul dintre materialele fine și delicate ale outfitului și robustețea cizmelor a creat un efect vizual cool și rebel.

Look-ul Smarandei a fost unul dintre cele mai comentate din prima seară a festivalului, iar apariția sa nu a trecut neobservată nici de influencerii prezenți. Alina Ceușan a marcat momentul printr-un story în care a felicitat-o pe Smaranda pentru afacerea la CAPO MAFIA, un stand de băuturi care a devenit rapid unul dintre hotspot-urile evenimentului. S

Smaranda Știrbu dovedește, încă o dată, că are fler pentru modă și știe cum să iasă în evidență la evenimentele mondene. Ținuta sa de la Beach, Please! 2025 va rămâne, cu siguranță, una dintre cele mai memorabile apariții ale ediției din acest an.

Smaranda Știrbu și Selly, împreună de șase ani

În urmă cu câteva luni, tânărul a fost invitat la PRO TV, în emisiunea „Vorbește lumea”, acolo unde a avut-o alături pe Smaranda Știrbu, iubita lui. Cei doi au dezvăluit live cum s-au cunoscut și cum au ajuns să formeze un cuplu.

„Noi din clasa a 9-a ne cunoaștem. Suntem de șase ani și jumătate împreună. Ne-am cuplat atunci când eram în vara dintre a 10-a și a 11-a”, a spus Selly în direct la PRO TV.

„Noi am fost în aceeași clasă la liceu și ulterior am stat chiar în aceeași bancă. Așa ne-am apropiat, că-i dădeam temele”, a completat Smără, așa cum îi spune iubitul ei.

Apoi, Selly a dezvăluit că a fost atras de Smaranda Știrbu încă din clasa a 9-a și că el a făcut primul pas, dar după mult timp.

„Ea mi-a atras atenția de când eram clasa a 9-a, cumva. Dar n-am făcut eu pasul mult timp. Eu atunci eram cu 5Gang, eram foarte pe val, aveam fani, plecam pe la București, aveam această viață foarte interesantă. Și a trecut timpul și am făcut pasul în vacanța de vară. Am început să ne scriem, să vorbim… Noi atunci deja cumva ne apropiasem întâi ca prieteni destul de mult. Și după aia, ulterior, în vacanța aia de vară ne-am și cuplat oficial, cumva. Și lucrurile au mers foarte bine. Eu i-am scris prima dată să ieșim. Cam așa a fost”, a afirmat Selly.

Iar Smără a spus cum a fost cucerită: „Cu ce m-a cucerit? În primul rând, el era foarte matur pentru vârsta lui încă de pe atunci. Da, era mult mai matur decât restul băieților de câți ani aveam noi atunci, 17 ani. Și se comporta foarte frumos cu mine. Era gentil, era foarte drăguț, îmi scria. Și cumva mi-a atras atenția. Și am zis: «Hai să-i dau o șansă». Nu eram fan 5Gang, erau la început atunci, dar nu îl urmăream”.