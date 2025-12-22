Tudor Chirilă a reușit din nou să își confirme statutul de antrenor de top la „Vocea României”, câștigând pentru a opta oară trofeul competiției. Marea finală, difuzată vineri, 19 decembrie, la PRO TV, i-a adus victoria Alessiei Pop, o tânără de doar 16 ani din Suceava, care a impresionat publicul cu trei momente muzicale de excepție și a plecat acasă cu marele premiu de 100.000 de euro.

Alessia Pop a obținut cele mai multe voturi din partea telespectatorilor după ce a interpretat piesa „Purple Rain” în variantă solo, „De vei pleca”, alături de antrenorul său, Tudor Chirilă, și „Ederlezi”, împreună cu Cristian Ciaușu, câștigătorul „Românii au talent”. Evoluțiile ei au fost apreciate atât de juriu, cât și de public, confirmând parcursul solid avut pe tot parcursul sezonului.

Bucuria a fost mare în echipa lui Tudor Chirilă, dar și în rândul colegilor săi din trupa Vama. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât este a opta victorie a artistului în cadrul emisiunii, ultimele cinci fiind obținute consecutiv. De-a lungul anilor, Tudor Chirilă s-a remarcat prin modul în care a știut să-și ghideze concurenții și să le pună în valoare personalitatea artistică.

Iulia Mîzgan, prezentă în public la „Vocea României”

În finală, Tudor Chirilă nu a fost susținut doar de fani, ci și de iubita lui, Iulia Mîzgan, prezentă în public, potrivit avantaje.ro. Aceasta a stat chiar lângă Gina Pistol, soția lui Smiley, și el finalist în competiție cu Anita Petruescu. Momentul a fost surprins și făcut public de Andreea Esca, care le-a numit, cu umor, „soțiile finaliștilor”, deși Iulia Mîzgan și Tudor Chirilă nu sunt căsătoriți.

Un moment care a atras atenția a fost reacția lui Tudor Chirilă atunci când Pavel Bartoș a anunțat numele câștigătoarei. Vizibil surprins și emoționat, artistul și-a dus mâna la frunte, a ridicat din umeri, apoi l-a îmbrățișat pe Smiley, care a ocupat locul al doilea. Imaginile au fost publicate ulterior pe rețelele de socializare, stârnind numeroase reacții din partea fanilor.

Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă

Iulia Mîzgan, partenera lui Tudor Chirilă, a intrat în atenția publicului odată cu relația cu artistul, însă a ales să rămână discretă. Mamă a doi băieți și antreprenor, ea a dezvoltat în perioada pandemiei o afacere online cu jucării, proiect de care este profund atașată. Prezența sa în public, la finala „Vocea României”, a fost una rară, dar plină de semnificație pentru artist.

