La evenimentul din Paris, Mădălina Ghenea a purtat o rochie elegantă, într-o nuanță vibrantă de roșu burgundy, care i-a pus perfect în valoare silueta. Rochia, cu un design asimetric, a fost accesorizată cu o crăpătură adâncă pe picior, adăugând o notă de senzualitate și rafinament. Detaliile plisate de pe umăr și talia accentuată cu o centură aurie decorativă, au completat perfect aerul regal al apariției.

Mădălina Ghenea, elegantă la prezentarea de modă

Mădălina a ales să își completeze ținuta cu o pălărie roșie cu boruri largi, care i-a oferit un aer sofisticat și elegant, amintind de glamourul cinematografiei clasice. Sandalele aurii cu barete înalte i-au pus în evidență picioarele impecabile, iar bijuteriile discrete, dar sofisticate, au întregit look-ul fără a-l încărca.

În imaginile surprinse atât pe podiumul evenimentului, cât și în interiorul somptuos al locației, Mădălina Ghenea afișează o atitudine încrezătoare și grațioasă, demonstrând încă o dată că este un adevărat fashion icon.

Prezența ei la eveniment nu a trecut neobservată, iar ținuta a fost lăudată de critici de modă și admiratori deopotrivă, confirmând statutul ei de simbol al eleganței pe plan internațional.

Recomandări Ilie Bolojan a explicat de ce și mamele în concediu de creștere a copilului vor plăti CASS, ca pensionarii. Val de comentarii pe Facebook

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Mădălina Ghenea e mama unei fetițe

Mădălina Ghenea este fotomodel, dar și actriță. Din Slatina, ea a ajuns să joace alături de cele mai cunoscute staruri, printre care Al Pacino, Michael Caine, Lady Gaga sau Harvey Keitel. Despre viața ei profesională, vedeta a făcut recent declarații într-un interviu pentru Antena Stars.

„Au trecut 23 de ani, dar eu am același entuziasm să lucrez și mă bucur. De fiecare dată simt că este o binecuvântare, simt că sunt norocoasă, asta am spus mereu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cu siguranță este o meserie care câteodată, normal, este și complicată, sunt multe sacrificii. Am început foarte devreme, la 14 ani, este mult prea devreme, cred eu. Am același entuziasm ca acum 23 de ani”, a spus ea.

Dincolo de cariera ei, vedeta e mamă. În 2017 a adus-o pe lume pe Charlotte, fetița ei și a omului de afaceri Matei Stratan. În prezent, Mădălina Ghenea trăiește în Italia alături de fiica ei și de mama sa. „Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă, am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb.

Recomandări Nicușor Dan l-a numit pe Dacian Dragoș judecător la CCR din partea Administrației Prezidențiale

Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani.

Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera, și timpul care de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă, și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu, pentru că este un proiect, cu siguranță”, a mai declarat Mădălina Ghenea.