După o perioadă în care a lipsit aproape complet din mediul online, Marius Elisei a revenit cu o postare care a atras atenția celor care îl urmăresc. Fostul soț al Oanei Roman a publicat o fotografie realizată în fața unei biserici și un mesaj despre liniștea interioară, fără să facă referire directă la viața sa personală.

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Marius Elisei a revenit în mediul online cu un mesaj despre liniște

După divorțul de Oana Roman, Marius Elisei și-a refăcut pentru o perioadă viața sentimentală alături de Gabriela, însă a ales să își trăiască relația departe de ochii publicului.

În ultimii ani, fostul soț al vedetei a devenit tot mai discret și a evitat atât aparițiile publice, cât și activitatea constantă pe rețelele de socializare. În ultimele luni, acesta a fost aproape absent din mediul online, preferând să nu își expună viața personală.

Revenirea sa pe rețelele de socializare a atras însă imediat atenția celor care îl urmăresc, mai ales că a fost însoțită de un mesaj cu o puternică încărcătură emoțională. Marius Elisei a distribuit recent o fotografie realizată în fața unei biserici. Îmbrăcat într-o ținută casual, acesta nu a oferit detalii despre contextul în care a fost surprins, însă a ales să transmită un mesaj despre liniște și echilibru interior.

Mesajul publicat de fostul soț al Oanei Roman

Fără să facă referire directă la viața sa personală sau la evenimentele din ultimii ani, postarea i-a determinat pe mulți dintre urmăritori să creadă că traversează o perioadă de reflecție și că încearcă să își găsească liniștea după schimbările prin care a trecut.

Mesajul publicat de Marius Elisei a fost unul simplu, dar sugestiv. „Locul în care îți găsești liniștea este mai important decât locul în care încerci”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

După divorț, a ales să fie tot mai rezervat

Oana Roman și Marius Elisei au pus capăt definitiv căsniciei în urmă cu câțiva ani, după mai multe încercări de împăcare. De atunci, relația dintre cei doi a rămas tensionată, iar Oana Roman a vorbit în repetate rânduri despre neînțelegerile dintre ei privind creșterea fiicei lor, Isabela.

După despărțirea de Oana Roman, Marius Elisei a avut o altă relație, însă și aceasta s-a încheiat după o perioadă. În tot acest timp, fostul soț al vedetei a preferat să își păstreze viața personală departe de atenția publicului și să apară tot mai rar în spațiul public.

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