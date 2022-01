După Anul Nou, Mihaela Tatu a urcat în avion cu destinația Maldive. După mai multe ore de zbor, după o escală, fosta prezentatoare de televiziune a ajuns în resortul unde se află deja de câteva zile. Vedeta se relaxează, explorează insulele și are parte de activități inedite, care o fac fericită.

„Soare, valuri, un ocean prietenos și liniște… Sunt o ființă norocoasă! Maldive magic! Ne „vedem” peste-o săptămână”, a transmis ea pe Facebook, în dreptul imaginilor postate din vacanță.

Mihaela Tatu a realizat o mulțime de fotografii pe care le-a distribuit pe rețelele de socializare. E fascinată de peisaj, în principal. În schimb, în câteva poze apare și fosta prezentatoare în diverse ipostaze. A renunțat la machiaj și poartă haine lejere, de vară.

„Cu ochii în albastru și verde, gândind la nimic!”, a mai transmis vedeta pe Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Mulți dintre cei care o urmăresc pe rețelele de socializare i-au urat acesteia vacanță plăcută.

„Nu m-am preocupat, pentru că am treabă”

Recent, Mihaela Tatu a spus motivul pentru care e singură. Mihaela Tatu a fost căsătorită, dar după 16 ani de mariaj a divorțat brusc. Rodul acelei iubiri e fiica sa. În prezent, fosta prezentatoare de televiziune e singură. A spus și motivul pentru care nu și-a găsit un partener.

„Da, este mai greu. Pe de altă parte, îți vorbesc din perspectiva mea, strict a mea, ce fac altele e problema lor. Pentru că am văzut femei sperate pentru că sunt singure, am văzut femei care au mulțumit cerului că sunt singure, eu îți vorbesc din perspectiva mea și punctul meu de vedere. Sunt atât de ocupată… sfera mea profesională este între femei și copii. Unde Dumnezeu să mai găsești pe cineva în acest moment, și social…”, a spus Mihaela Tatu în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV.

„Nu m-am preocupat. Îți spun cu mâna pe inimă…asta e. Dacă vin, vin, dacă nu vin, nu vin. Nu m-am preocupat, pentru că am treabă de făcut. Vorbesc foarte serios. Dacă va intra cineva în viața mea, e bine primit, însă nu am răgaz să stau… apropo, fiica mea îmi spune: Mă, mamă, mai expune-te și tu că la tine la poartă sună numai poștașul și gunoierul. Fă ceva.

Baiul e că nu… Mai zic unii că vin bărbați și eu îi intimidez. Nu are ce să caute în fața mea ăla pe care îl intimidez. La urma urmei sunt doar o femeie care a învățat să se descurce singură, care își vede de treabă, care este independentă, însă o femeie are vulnerabilități, are bucurii, de toate…”, a mai povestit Mihaela Tatu la Prima TV.

