Cum a apărut Oana Roman pe plajă în vacanță, alături de soțul ei

„Azi împlinim 5 ani de când ne-am căsătorit în fața lui Dumnezeu! Petrecem o mini vacanță în doi în cel mai frumos loc din lume , pentru mine! Te iubesc și îți mulțumesc pentru familia noastră și pentru frumoasa poveste de iubire pe care o trăim! Marius Elisei”, a scris Oana Roman pe contul de socializare. Fanii i-au transmis sute de mesaje în care le urează celor doi să fie fericiți în continuare. Cu o ținută lejeră și un look școlăresc, Oana a stârnit admirația internauților.

Vedeta a povestit pe contul de socializare că zborul i-a creat ceva probleme, turbulenţele fiind motivul pentru care a suferit un atac panică. „A avut ceva turbuleţe. Am făcut eu aşa un mic atac de panică, dar am ajuns cu bine. Să înceapă vacanţa! Suntem la Cannes, fix în mijlocul oraşului, la 5 minute de Croazetă. Ne-am cazat la un hotel şi avem o suită cu balcon şi cu un dormitor mare, dar şi baie superbă. Am închiriat o maşină foarte frumoasă şi în prima zi de vacanţă ne ducem spre Nisa. Vom face nişte cumpărături şi va urma o întâlnire cu prietenele mele”, a povestit Oana Roman pe contul de socializare.

Citește și

Harari, autorul Sapiens și Homo Deus, într-un interviu pentru Dilema Veche: „Dacă UE s-ar prăbuși, un conflict între Ungaria și România ar redeveni posibil”

Citește mai multe despre Marius Elisei, Oana Roman și Aniversare pe Libertatea.