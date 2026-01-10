Cum a apărut Viviana Sposub în vacanța cu noul iubit. Destinația aleasă de cei doi îndrăgostiți

Viviana Sposub se bucură de o nouă poveste de iubire și a început anul 2026 într-un mod spectaculos, cu o vacanță romantică într-unul dintre cele mai frumoase orașe ale Europei: Londra.

Vedeta a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini și videoclipuri din capitala Marii Britanii, unde apare relaxată, zâmbitoare și extrem de elegantă. Ținutele alese i-au pus în valoare silueta, iar plimbările pe străzile londoneze au fost însoțite de o energie pozitivă care nu a trecut neobservată de fani.

Într-unul dintre clipurile postate, se aude și vocea unui bărbat care o filmează, iar mulți dintre urmăritori au bănuit că este chiar iubitul ei, Iustin Chiroiu. De altfel, acesta nu s-a ferit să o complimenteze public, în stilul său caracteristic, cu mult umor.

„Ținuta este nu că perfectă, în Anglia se mai îmbracă două sau trei femei așa”, i-a scris Iustin Chiroiu Vivianei, stârnind zâmbete în rândul fanilor.

Răspunsul influenceriței nu a întârziat să apară și a fost la fel de savuros. Viviana i-a întors complimentul, lăudându-i simțul umorului, una dintre calitățile care, se pare, au cucerit-o. „Gluma este nu că perfectă… în România doi sau trei bărbați mai sunt așa amuzanți!”, a comentat vedeta.

Viviana Sposub și George Burcea s-au despărțit

Viviana Sposub a avut o relație timp de mai mulți ani cu George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan. Cei doi s-au îndrăgostit când au participat la emisiunea „Ferma”, povestea lor de dragoste s-a încheiat în anul 2025.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului.

După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea. Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate”, a scris Viviana Sposub, la acel moment, pe Instagram