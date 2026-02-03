Prin intermediul unei postări în mediul virtual, Vlăduța a explicat și care este motivul pentru care ea și soțul ei s-au certat în concediul pe care l-au plănuit în doar patru zile.

„Am plănuit această vacanță cu 4 zile înainte și cred ca a fost cea mai bună decizie! Ne conectăm și stăm împreună fără nicio preocupare și fără nicio grija. De fapt, ba da! Să ne jucăm, să mâncăm, să dormim (cu forța!) și să repetăm din nou toate astea.

Drept va zic, ca ne-a fost puțin frică, pentru că venim așa departe, doar noi 4 pentru prima dată singuri. Dar avem bagajul plin de medicamente (în caz de orice) și cam atât. Ca idee, de altfel, noua ne place însoțiți de bunici, tocmai ca să rămână mereu conectați și cu ei! (Momentan ei mai au pe cineva de crescut si vin când se poate).

Le trimitem poze. Ce sa va zic, Maldive e o locație foarte simplă pentru familii… nu trebuie să ne facem ținute, nu ne trebuie multe încălțăminte deoarece stăm cu tălpile goale, cum zice o melodie! Nu ne trebuie jucării multe, pentru că apa, care este caldă, și nisipul fin sunt cele mai îndrăgite jucării pentru copii în vacanțe.

Nu ne trebuie nici machiaje (nouă, mamelor), nu ne trebuie restaurante de fițe, pentru că ce e mai de fiță decât să iei masa pe plajă cu cel mai fain view… adică oceanul?!. Nu ne trebuie taxiuri sau mașini, decât o bicicletă sau mă rog nici măcar! Ce îți trebuie aici?! Oamenii pe care îi iubești și câtva timp să surprinzi niște momente în fotografii”, a scris Vlăduța Lupău, pe Facebook.

„Desigur, să vă zic un secret eu cu Adi ne cam certăm când vine vorba de poze, dar asta nu e doar acum… e de când mă știu. Tocmai de-asta, pozele de cuplu sau pozele alea INSTAGRAMABILE din Maldive, le-am făcut la vremea mea!”, a adăugat cântăreața.

