S-au cunoscut în urmă cu 25 de ani, atunci când Andreea Marin a început să lucreze la TVR. Între vedetă și Mircea Radu s-a legat o frumoasă relație de prietenie, care durează și în ziua de astăzi. Prezentatorul i-a fost alături prietenei sale în ziua în care a lansat noua carte „Nu există nu se poate!”.

„Știu că Andreea face lucruri extraordinare, lucruri foarte serioase și abia aștept să ajung acasă, s-o citesc. Când vine vorba de emoție, sunt doi oameni pe care nimeni, niciodată, în România n-o să-i întreacă! Unul sunt eu! (râde). Cealaltă e Andreea! Am cunoscut-o pe Andreea acum 25 de ani, când a venit în Televiziunea Română. Urma să prezinte știri la ora 20.00. Era o figură frumoasă, proaspătă. Ca orice nou-venit, nu știi despre mai nimic. Și ea avea anumite emoții. Avea în față o redacție cu 40 de oameni. Pe unii dintre ei îi văzuse la televizor. După câteva zile, în care ne-am purtat cu stângăcie, Andreea a zis «Vrei să vii la ziua mea?». A mai luat câțiva colegi cu care se înțelegea. Și atunci mi-am zis «Băi, dar fata asta este un om normal și un om de treabă!». Așa am cunoscut-o pe Andreea ca om”, a declarat Mircea Radu, pentru WOWbiz.ro.

„Andreea este o femeie care cred că și la 80 de ani o să fie o femeie fără astâmpăr”

Mircea Radu și Andreea Marina au prezentat împreună jurnalul de știri de la TVR. Prezentatorul a fost gazda uneia dintre cele mai urmărite emisiuni din România, „Din dragoste”. Fiind prieteni de aproape trei decenii, el este uimit de cum evoluează în fiecare zi prezentatoarea TV, dar și cum reușește să facă față tuturor provocărilor vieții.

„Andreea evoluează în fiecare zi! Este felul ei, pur și simplu! Așa cum sunt unii oameni care la 18 ani gândesc bătrânește… probabil ai întâlnit tot felul de «moși» tineri… așa este Andreea o femeie care cred că și la 80 de ani o să fie o femeie fără astâmpăr. Ea este un om care evoluează permanent”, a mai spus Mircea Radu.

