Irinel Columbeanu, 65 de ani, s-a apucat de scris cărți, deja urmează să apară pe piață a treia sa carte. În continuare, omul de afaceri discută despre relația sa cu Monica Gabor, chiar dacă aceasta și-a refăcut viața cu chinezul Mr. Pink, cei doi căsătorindu-se peste Ocean, așa cum a precizat Irinel Columbeanu.

Românul nu și-a mai văzut fiica de 4 ani, de pe 2 iulie 2018, cu Monica nu s-a mai văzut din februarie 2021. Irinel nu uită, dar a povestit că a iertat, a trecut peste relația intens mediatizată, mai mult, a mărturisit că-l apreciază pe noul soț al fostei soții!

„Cred că Monica și Irinuca sunt pe mâini bune”

„Am o părere foarte bună despre Mr. Pink, nu m-ar deranja dacă Irinuca i-ar spune tată! Ar fi un titlu meritat, nu mi-ar răpi din toate astea ceva. De fapt, cred că așa îi și spune. Cred că Irinuca și Monica sunt pe mâini bune. Nu m-a deranjat că nu am fost invitat la nunta lor. Am realizat că Monica s-a măritat în februarie 2021, când a venit la București să-i semnez un act, iar ea s-a semnat cu numele Monica Fang So, sau ceva de genul ăsta. Acum, avem o relație normală. A fost un conflict înăuntrul meu de a ceda sau nu în fața lui Pink și a soției sale”, a explicat Irinel Columbeanu în podcast-ul „Ameritat cu Nasrin”.

A sunat-o pe Irinuca pe telefonul mobil la Los Angeles, în cadrul emisiunii, dar fetița de 15 ani nu a răspuns, era dis-de-dimineață pe Coasta de Vest.

„Eu nu m-am putut abține și am citit”

Businessmanul a recunoscut că divorțul a constituit cea mai tulbure perioadă din viața lui: „Niciodată n-am crezut că voi ajunge în acest punct. S-a vorbit despre diferența de vârstă, de înălțime, toate tâmpeniile. Sfatul meu pentru Monica la acea vreme a fost să nu citească acele comentarii. Dar eu n-am putut să mă abțin, am citit comentariile, până când paharul a dat pe dinafară și-a udat și masa. Nu era zdruncinată relația atunci. Monica a fost pradă mai ușoară a acestor atacuri. Fetele acelea cu care am fost «surprins» în jacuzzi erau plătite să fie acolo! Am auzit și teorii care spuneau că Monica ar fi fost în spatele acestor scenarii… Eu ce să fi făcut, să o iau la fugă?! Eu mai mult decât să le dau afară pe cele două «sirene» din jacuzzi, să le spun unde este poarta și să plece spre orașul lor cu propria mașină, deși erau bete amândouă, ce altceva să fi făcut?! Eu am încercat apoi să-i explic Monicăi punct cu punct, explicit, nu m-a crezut. M-a durut că s-a lăsat păcălită atât de ușor”.

„Bogat fiind, nu mă rugam, acum o fac”

A trecut de la vila somptuoasă de la Izvorani, ce avea printre altele 18 băi, la un apartament cu chirie în care locuiește. I-a fost mereu teamă de sărăcie, dar nu disperă. „A fost o perioadă frumoasă, palpitantă, să sperăm că vor veni altele și mai palpitante. Poate voi ajunge la Chișinău, nu se știe… N-am fost niciodată acolo. A patra carte s-o scriu despre ceea ce va fi acolo. Aceste chinuri erau menite să fie traversate de mine. Pentru a realiza un salt spiritual. Sunt credincios, nu am fost așa dintotdeauna. Când eram bogat, nu prea mă rugam la Dumnezeu. Acum, de când nu mai am totul, mă rog mai mult. Cred în karma, în destin. Nu femeile m-au dus în pragul falimentul, ceea ce am cheltuit cu ele a fost mizilic comparativ cu ceea ce am pierdut în urma unor activități de furt calificat cărora le-am căzut victimă. Regret că am fost credul vizavi de gospodărirea banilor și încrederea unora”, i s-a confesat Irinel Columbeanu lui Ameri Nasrin.

