Heidi Klum a transformat covorul roșu al premiilor Grammy 2026 într-un adevărat podium de modă, purtând o rochie personalizată. Concepută de designerul austriac Marina Hoermanseder, piesa unică a fost realizată din piele nude, special modelată pe un mulaj al siluetei lui Klum, de la bust până la genunchi.

„Întotdeauna îmi aleg ținute care să atragă toate privirile”, a declarat Klum, în vârstă de 52 de ani, pentru Billboard. Și într-adevăr, rochia sa a fost una dintre cele mai discutate apariții ale serii. Însă, modelul a recunoscut că designul restrictiv al creației nu i-a permis să stea jos.

„Voi fi cea care aplaudă și stă în picioare tot timpul”. a glumit ea pentru Reuters. „Aplauze în picioare până la final”.

Modelul complex al rochiei

Procesul complex de realizare a rochiei a pornit de la schițe și randări pe computer, urmate de modelarea propriu-zisă în atelierul designerului din Austria. Echipa a folosit piele umezită și întinsă cu grijă pe mulajul corpului, utilizând uscătoare de păr și unelte speciale pentru a obține o potrivire perfectă.

Rochia a fost creată din două părți, față și spate, unite ulterior cu catarame pentru rezultatul final. Pentru a obține un efect de piele perfectă, echipa a testat mai multe nuanțe de vopsea, până când au găsit culoarea care se potrivea perfect tonului pielii lui Klum.

Fiecare parte a rochiei a fost șlefuită și vopsită manual, iar un lac lucios de înaltă calitate a oferit creației un finisaj strălucitor, asemănător latexului. Marginile decolteului și tivul au fost decupate manual cu un cutter, pentru a adăuga un aspect brut și original designului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Designerul e celebru printre vedete

Machiajul lui Klum, creat de make-up artistul Linda Hay pentru LOréal Paris, a completat perfect ținuta. „Ne-am dorit ca machiajul să-i urmeze liniile curbelor și paleta neutră a rochiei” a explicat Hay într-un comunicat de presă, descriind look-ul ca fiind „mai degrabă o operă de artă decât o rochie”.

După ce a pozat pe covorul roșu, Heidi Klum a optat pentru o schimbare de ținută, alegând o rochie neagră fără bretele, mult mai confortabilă, în care a fost surprinsă bucurându-se de un burger în timpul ceremoniei.

Hoermanseder este cunoscută pentru corsetele din piele și piesele sale sculpturale, pe care le numește „vaze”. De-a lungul carierei sale, ea a creat ținute personalizate pentru vedete de top, precum Kylie Jenner, Naomi Campbell și Rihanna.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE