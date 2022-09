În timp ce sora și mama lui sunt mereu în centrul atenției, Aris Melkior preferă să stea departe de lumina reflectoarelor. Tânărului nu-i place să își expună public viața personală, astfel că este foarte discret cu tot ceea ce face.

Recent, fiul Andreei Esca a fost surprins într-un parc din Capitală, la miezul nopții, alături de o tânără, relatează CANCAN. Cei doi stăteau pe o bancă și purtau o conversație, iar Aris părea foarte relaxat în prezența domnișoarei. Înainte de a rămâne singur în Herăstrău cu amica lui, băiatul prezentatoarei de la PRO TV a fost alături de mai mulți prieteni, iar când gașca s-a spart, el a rămas cu prietena lui.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Aris Melkior studiază în Barcelona, iar Andreea Esca îi trimite pachet cu mâncare

Aris Melkior studiază în Barcelona și s-a mutat acolo până va termina facultatea. El a spus îi e dor de familia lui, dar și de mâncarea mamei sale. Andreea Esca i-a trimis băiatului ei salată de vinete și celebra ei tartă cu praz, care sunt preparatele preferate ale fiului ei.

„M-am mutat în Barcelona. Mai am o lună de vacanță și după mă întorc. Îmi place foarte mult, dar e prima dată când am stat atât de mult departe de casă și mi-am dat seama că îmi e dor de familie. Patru luni am stat cel mai mult fără să-i văd. I-am zis să-mi trimită salată de vinete prin curier și mi-a adus-o”, a povestit Aris la PRO TV.

