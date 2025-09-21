Cătălin Scărlătescu a fost surprins, în premieră, alături de noua lui iubită, la scurt timp după despărțirea de Doina Teodoru. Juratul de la MasterChef, care a pus punct relației de patru ani cu actrița, a fost fotografiat de paparazzi WOWbiz.ro la aeroportul din Otopeni, în compania unei blondine cu ochelari, cu care părea extrem de apropiat.

Cei doi au fost surprinși stând de vorbă la un pahar, zâmbind și flirtând, fără să își ascundă gesturile tandre. Noua parteneră părea fermecată de prezența lui Scărlătescu, iar vibe-ul dintre ei a fost evident reciproc.

După ce povestea de dragoste cu Doina Teodoru s-a încheiat la începutul verii, deși părea că cei doi aveau planuri de nuntă, chef-ul nu a rămas mult timp singur. Acum, și-a asumat oficial relația, afișându-se public cu femeia care i-a readus zâmbetul pe buze.

Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru

După o relație care a durat mai bine de trei ani, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit, iar celebrul bucătar se pare că iubește, de câteva luni, o altă femeie.

Din câte se pare, tânăra este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM), iar în ultimele luni a fost văzută destul de des alături de Cătălin Scărlătescu. Noua iubită a juratului de la MasterChef ar avea 27 de ani și este din Focșani, după cum notează jurnaliștii de la Cancan.

În luna aprilie, Doina Teodoru era întrebată de jurnaliștii de la Playtech dacă mai formează un cuplu cu Cătălin Scărlătescu, însă a refuzat să ofere un răspuns.

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Că el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri. Mulțumesc de telefon, seară bună”, a spus actrița la acea vreme.